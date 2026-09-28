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Россия наращивает экспорт рыбной продукции, заявил глава ВАРПЭ
Россия наращивает экспорт рыбной продукции, заявил глава ВАРПЭ - 28.09.2026, ПРАЙМ
Россия наращивает экспорт рыбной продукции, заявил глава ВАРПЭ
Россия наращивает экспорт рыбной продукции, по итогам 2026 года он может увеличиться до 6,4-6,5 миллиарда долларов, заявил президент Всероссийской ассоциации... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T02:42+0300
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бизнес
россия
ведомости
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия наращивает экспорт рыбной продукции, по итогам 2026 года он может увеличиться до 6,4-6,5 миллиарда долларов, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "По итогам первого полугодия динамика положительная. Будет прирост и по всему году. По нашим оценкам, рыбный экспорт может составить около 6,4-6,5 миллиарда долларов", - рассказал Зверев газете "Ведомости". В издании уточнили, что в 2025 году экспорт составил 6,1 миллиарда долларов.
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бизнес, россия, ведомости
Бизнес, РОССИЯ, Ведомости
Россия наращивает экспорт рыбной продукции, заявил глава ВАРПЭ
Глава ВАРПЭ Зверев: экспорт рыбы в 2026 году может составить 6,4-6,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия наращивает экспорт рыбной продукции, по итогам 2026 года он может увеличиться до 6,4-6,5 миллиарда долларов, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"По итогам первого полугодия динамика положительная. Будет прирост и по всему году. По нашим оценкам, рыбный экспорт может составить около 6,4-6,5 миллиарда долларов", - рассказал Зверев газете "Ведомости".
В издании уточнили, что в 2025 году экспорт составил 6,1 миллиарда долларов.