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Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август

Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август - 28.09.2026, ПРАЙМ

Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август

Россия в августе сократила ввоз грузинской минералки втрое - до минимальных с июня 2022 года 2,5 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни,... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T03:06+0300

2026-09-28T03:06+0300

2026-09-28T09:38+0300

россия

казахстан

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия в августе сократила ввоз грузинской минералки втрое - до минимальных с июня 2022 года 2,5 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Закупки в месячном выражении оказались втрое ниже и просели более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В результате Россия в августе стала вторым крупнейшим импортером напитка. Казахстан при этом нарастил импорт почти вдвое - до 3,1 миллиона долларов. Замкнула топ-3 покупателей грузинской минералки в августе Украина, сократившая импорт на 13% до 1,3 миллиона долларов.

казахстан

украина

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россия, казахстан, украина