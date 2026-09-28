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Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август
Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август - 28.09.2026, ПРАЙМ
Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август
Россия в августе сократила ввоз грузинской минералки втрое - до минимальных с июня 2022 года 2,5 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T03:06+0300
2026-09-28T09:38+0300
россия
казахстан
украина
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия в августе сократила ввоз грузинской минералки втрое - до минимальных с июня 2022 года 2,5 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Закупки в месячном выражении оказались втрое ниже и просели более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В результате Россия в августе стала вторым крупнейшим импортером напитка. Казахстан при этом нарастил импорт почти вдвое - до 3,1 миллиона долларов. Замкнула топ-3 покупателей грузинской минералки в августе Украина, сократившая импорт на 13% до 1,3 миллиона долларов.
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40
россия, казахстан, украина
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УКРАИНА
03:06 28.09.2026 (обновлено: 09:38 28.09.2026)
 
Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август

Россия в августе сократила ввоз грузинской минералки до минимума с июня 2022 года

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия в августе сократила ввоз грузинской минералки втрое - до минимальных с июня 2022 года 2,5 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Закупки в месячном выражении оказались втрое ниже и просели более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В результате Россия в августе стала вторым крупнейшим импортером напитка.
Казахстан при этом нарастил импорт почти вдвое - до 3,1 миллиона долларов. Замкнула топ-3 покупателей грузинской минералки в августе Украина, сократившая импорт на 13% до 1,3 миллиона долларов.
 
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