https://1prime.ru/20260928/rossija-873704781.html
Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август
Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август - 28.09.2026, ПРАЙМ
Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август
Россия в августе сократила ввоз грузинской минералки втрое - до минимальных с июня 2022 года 2,5 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T03:06+0300
2026-09-28T03:06+0300
2026-09-28T09:38+0300
россия
казахстан
украина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873704781.jpg?1790577519
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия в августе сократила ввоз грузинской минералки втрое - до минимальных с июня 2022 года 2,5 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Закупки в месячном выражении оказались втрое ниже и просели более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В результате Россия в августе стала вторым крупнейшим импортером напитка. Казахстан при этом нарастил импорт почти вдвое - до 3,1 миллиона долларов. Замкнула топ-3 покупателей грузинской минералки в августе Украина, сократившая импорт на 13% до 1,3 миллиона долларов.
казахстан
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, украина
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УКРАИНА
Импорт грузинской минералки в Россию упал втрое за август
Россия в августе сократила ввоз грузинской минералки до минимума с июня 2022 года