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Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан
Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан - 28.09.2026, ПРАЙМ
Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан
Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз в натуральном выражении и в 13,4 раза в стоимостном, до 71 тысячи тонн на сумму... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T10:43+0300
2026-09-28T10:46+0300
россия
узбекистан
агроэкспорт
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз в натуральном выражении и в 13,4 раза в стоимостном, до 71 тысячи тонн на сумму более 12,6 миллиона долларов, при этом поставив в августе рекорд, сообщает Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за восемь месяцев 2026 года Россия отгрузила в Узбекистан свыше 71 тысячи тонн пшеницы на сумму более 12,6 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 15,9 раза в натуральном выражении и в 13,4 раза — в стоимостном", - говорится в сообщении. В центре добавили, что основной поток пришелся на август этого года с объемом экспорта в страну более 65 тысяч тонн пшеницы. "Этот месяц продемонстрировал абсолютный максимум по объему поставок за всю историю наблюдений: прежний рекорд, зафиксированный в сентябре 2022 года, составлял 11 тысяч тонн", - уточнили там.
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россия, узбекистан, агроэкспорт
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Агроэкспорт
10:43 28.09.2026 (обновлено: 10:46 28.09.2026)
 
Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан

"Агроэкспорт": Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан в 16 раз

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз в натуральном выражении и в 13,4 раза в стоимостном, до 71 тысячи тонн на сумму более 12,6 миллиона долларов, при этом поставив в августе рекорд, сообщает Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за восемь месяцев 2026 года Россия отгрузила в Узбекистан свыше 71 тысячи тонн пшеницы на сумму более 12,6 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 15,9 раза в натуральном выражении и в 13,4 раза — в стоимостном", - говорится в сообщении.
В центре добавили, что основной поток пришелся на август этого года с объемом экспорта в страну более 65 тысяч тонн пшеницы.
"Этот месяц продемонстрировал абсолютный максимум по объему поставок за всю историю наблюдений: прежний рекорд, зафиксированный в сентябре 2022 года, составлял 11 тысяч тонн", - уточнили там.
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНАгроэкспорт
 
 
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