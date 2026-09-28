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Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан

Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан - 28.09.2026, ПРАЙМ

Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан

Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз в натуральном выражении и в 13,4 раза в стоимостном, до 71 тысячи тонн на сумму... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T10:43+0300

2026-09-28T10:43+0300

2026-09-28T10:46+0300

россия

узбекистан

агроэкспорт

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия в январе-августе нарастила экспорт пшеницы в Узбекистан почти в 16 раз в натуральном выражении и в 13,4 раза в стоимостном, до 71 тысячи тонн на сумму более 12,6 миллиона долларов, при этом поставив в августе рекорд, сообщает Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за восемь месяцев 2026 года Россия отгрузила в Узбекистан свыше 71 тысячи тонн пшеницы на сумму более 12,6 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 15,9 раза в натуральном выражении и в 13,4 раза — в стоимостном", - говорится в сообщении. В центре добавили, что основной поток пришелся на август этого года с объемом экспорта в страну более 65 тысяч тонн пшеницы. "Этот месяц продемонстрировал абсолютный максимум по объему поставок за всю историю наблюдений: прежний рекорд, зафиксированный в сентябре 2022 года, составлял 11 тысяч тонн", - уточнили там.

узбекистан

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россия, узбекистан, агроэкспорт