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В России создадут цифровую библиотеку радиоэлектронной промышленности

В России создадут цифровую библиотеку радиоэлектронной промышленности - 28.09.2026, ПРАЙМ

В России создадут цифровую библиотеку радиоэлектронной промышленности

Цифровую библиотеку радиоэлектронной промышленности планируется создать в России, сообщили РИА Новости в консорциуме "Вычислительная техника" (АНО "ВТ"). | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:08+0300

2026-09-28T16:08+0300

2026-09-28T16:08+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Цифровую библиотеку радиоэлектронной промышленности планируется создать в России, сообщили РИА Новости в консорциуме "Вычислительная техника" (АНО "ВТ"). "В России создадут цифровую библиотеку радиоэлектронной промышленности. Она будет состоять из оцифрованных архивных фондов научно-технической библиотеки и включать ценные отраслевые коллекции, базы данных и специализированные электронные ресурсы, в том числе по вычислительной технике", - рассказали в консорциуме. Там отметили, что библиотека будет создана в рамках сотрудничества АНО "ВТ" и ФГБУ "Государственная публичная научно-техническая библиотека России". Соглашение о сотрудничестве между организациями было подписано в ходе практической бизнес-конференции "Российская вычислительная техника: спрос, ЭКБ, практические решения". "Архивы научных трудов, технической документации и других узкоспециализированных материалов имеют высокую практическую ценность для реализации задач, связанных ускорением процесса импортозамещения и технологического лидерства в отрасли. Создание единого цифрового пространства отраслевых знаний будет способствовать развитию российской вычислительной техники и радиоэлектронной промышленности в целом", - прокомментировала гендиректор АНО "ВТ" Марина Некипелова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия