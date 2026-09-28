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Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики - 28.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики
Россия и Иран обсудили сотрудничество между странами в сфере энергетики, а также перспективы его развития, сообщило Минэнерго РФ. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T19:18+0300
2026-09-28T19:18+0300
россия
газ
иран
тегеран
москва
сергей цивилев
аэс "бушер"
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия и Иран обсудили сотрудничество между странами в сфере энергетики, а также перспективы его развития, сообщило Минэнерго РФ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел встречу с сопредседателем российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом. "Было рассмотрено текущее состояние и перспективы российско-иранского взаимодействия в сфере энергетики, которая является одним из ключевых направлений двустороннего экономического сотрудничества", - говорится в сообщении российского министерства. Уточняется, что в ходе встречи также обсуждались актуальные вопросы функционирования АЭС "Бушер". Отдельное внимание было уделено ходу реализации договоренностей в сфере образования и поставок сельскохозяйственных ресурсов, достигнутых ранее в рамках заседания МПК, которое состоялось в феврале текущего года в Тегеране. Кроме того, как подчеркнули в Минэнерго России, на встрече обсуждалось формирование содержательной повестки и другие вопросы участия иранской стороны в Российской энергетической неделе (РЭН) и Форуме стран экспортеров газа (ФСЭГ), которые пройдут в Москве 14-16 октября и 25-27 октября соответственно. "Сергей Цивилев подчеркнул важность поддержания конструктивного диалога с иранской стороной и отметил необходимость дальнейшей координации усилий по запуску новых взаимовыгодных проектов", - добавляется в сообщении российского министерства.
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россия, газ, иран, тегеран, москва, сергей цивилев, аэс "бушер"
РОССИЯ, Газ, ИРАН, Тегеран, МОСКВА, Сергей Цивилев, АЭС "Бушер"
19:18 28.09.2026
 
Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Минэнерго: Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россия и Иран обсудили сотрудничество между странами в сфере энергетики, а также перспективы его развития, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев провел встречу с сопредседателем российско-иранской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом.
"Было рассмотрено текущее состояние и перспективы российско-иранского взаимодействия в сфере энергетики, которая является одним из ключевых направлений двустороннего экономического сотрудничества", - говорится в сообщении российского министерства.
Уточняется, что в ходе встречи также обсуждались актуальные вопросы функционирования АЭС "Бушер". Отдельное внимание было уделено ходу реализации договоренностей в сфере образования и поставок сельскохозяйственных ресурсов, достигнутых ранее в рамках заседания МПК, которое состоялось в феврале текущего года в Тегеране.
Кроме того, как подчеркнули в Минэнерго России, на встрече обсуждалось формирование содержательной повестки и другие вопросы участия иранской стороны в Российской энергетической неделе (РЭН) и Форуме стран экспортеров газа (ФСЭГ), которые пройдут в Москве 14-16 октября и 25-27 октября соответственно.
"Сергей Цивилев подчеркнул важность поддержания конструктивного диалога с иранской стороной и отметил необходимость дальнейшей координации усилий по запуску новых взаимовыгодных проектов", - добавляется в сообщении российского министерства.
 
РОССИЯГазИРАНТегеранМОСКВАСергей ЦивилевАЭС "Бушер"
 
 
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