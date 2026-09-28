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В России вырос спрос на пошив свадебных платьев
В России вырос спрос на пошив свадебных платьев - 28.09.2026, ПРАЙМ
В России вырос спрос на пошив свадебных платьев
Спрос на пошив свадебных платьев в России вырос в 6 раз с начала года, портные стали лидерами по средним предлагаемым зарплатам в легкой промышленности,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T23:05+0300
2026-09-28T23:05+0300
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бизнес
авито работа
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Спрос на пошив свадебных платьев в России вырос в 6 раз с начала года, портные стали лидерами по средним предлагаемым зарплатам в легкой промышленности, рассказали РИА Новости в "Авито Работе" и "Авито Услугах".
"Индивидуальный пошив переживает подъем: за год спрос на свадебные платья вырос в 6 раз, втрое чаще россияне искали пошив спецодежды, рубашек и брюк, вдвое - подшив и укорачивание одежды. Вместе с этим растет и спрос на кадры: в легкой промышленности портные стали лидерами по средним зарплатным предложениям", - говорится в исследовании компаний.
Кроме того, интерес к локальному пошиву и персонализированным вещам продолжает расти: россияне все чаще выбирают ателье. В ответ на это производства обновляют оборудование, расширяют ассортимент и создают новые рабочие места.
Так, средние зарплатные предложения для швей составили 70 242 рубля за месяц, для раскройщиков - 69 731 рубль. В целом по отрасли производства тканей, одежды и обуви средние зарплатные предложения за восемь месяцев 2026 года выросли на 4% и достигли 64 783 рублей в месяц.
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бизнес, авито работа
В России вырос спрос на пошив свадебных платьев
"Авито Работа": спрос на пошив свадебных платьев в России вырос в шесть раз с начала года
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Спрос на пошив свадебных платьев в России вырос в 6 раз с начала года, портные стали лидерами по средним предлагаемым зарплатам в легкой промышленности, рассказали РИА Новости в "Авито Работе" и "Авито Услугах".
"Индивидуальный пошив переживает подъем: за год спрос на свадебные платья вырос в 6 раз, втрое чаще россияне искали пошив спецодежды, рубашек и брюк, вдвое - подшив и укорачивание одежды. Вместе с этим растет и спрос на кадры: в легкой промышленности портные стали лидерами по средним зарплатным предложениям", - говорится в исследовании компаний.
Кроме того, интерес к локальному пошиву и персонализированным вещам продолжает расти: россияне все чаще выбирают ателье. В ответ на это производства обновляют оборудование, расширяют ассортимент и создают новые рабочие места.
Так, средние зарплатные предложения для швей составили 70 242 рубля за месяц, для раскройщиков - 69 731 рубль. В целом по отрасли производства тканей, одежды и обуви средние зарплатные предложения за восемь месяцев 2026 года выросли на 4% и достигли 64 783 рублей в месяц.