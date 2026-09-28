https://1prime.ru/20260928/rovery-873734876.html

Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для роверов

Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для роверов - 28.09.2026, ПРАЙМ

Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для роверов

Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роверов - роботов-доставщиков - на три года в 34 регионах страны и федеральной | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T19:30+0300

2026-09-28T19:30+0300

2026-09-28T19:30+0300

технологии

россия

башкирия

татарстан

удмуртия

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роверов - роботов-доставщиков - на три года в 34 регионах страны и федеральной территории "Сириус", следует из постановления кабмина. "Установить экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по предоставлению транспортных и логистических услуг с использованием роверов… Срок действия экспериментального правового режима составляет три года", - говорится в документе. Экспериментальный правовой режим будет установлен на территориях Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и федеральной территории "Сириус". Помимо этого, планируется запустить его во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.

башкирия

татарстан

удмуртия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, башкирия, татарстан, удмуртия