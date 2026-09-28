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Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для роверов - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для роверов
Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для роверов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для роверов
Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роверов - роботов-доставщиков - на три года в 34 регионах страны и федеральной | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T19:30+0300
2026-09-28T19:30+0300
технологии
россия
башкирия
татарстан
удмуртия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873734876.jpg?1790613024
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роверов - роботов-доставщиков - на три года в 34 регионах страны и федеральной территории "Сириус", следует из постановления кабмина. "Установить экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по предоставлению транспортных и логистических услуг с использованием роверов… Срок действия экспериментального правового режима составляет три года", - говорится в документе. Экспериментальный правовой режим будет установлен на территориях Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и федеральной территории "Сириус". Помимо этого, планируется запустить его во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.
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технологии, россия, башкирия, татарстан, удмуртия
Технологии, РОССИЯ, БАШКИРИЯ, ТАТАРСТАН, Удмуртия
19:30 28.09.2026
 
Правительство утвердило экспериментальный правовой режим для роверов

Кабмин утвердил на три года экспериментальный правовой режим для использования роверов

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роверов - роботов-доставщиков - на три года в 34 регионах страны и федеральной территории "Сириус", следует из постановления кабмина.
"Установить экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по предоставлению транспортных и логистических услуг с использованием роверов… Срок действия экспериментального правового режима составляет три года", - говорится в документе.
Экспериментальный правовой режим будет установлен на территориях Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, в Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и федеральной территории "Сириус".
Помимо этого, планируется запустить его во Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.
 
ТехнологииРОССИЯБАШКИРИЯТАТАРСТАНУдмуртия
 
 
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