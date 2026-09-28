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"Позиции могут ослабнуть": аналитики дали прогноз по курсу рубля

"Позиции могут ослабнуть": аналитики дали прогноз по курсу рубля - 28.09.2026, ПРАЙМ

"Позиции могут ослабнуть": аналитики дали прогноз по курсу рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник растет, корректируя снижение прошлой недели, следует из данных Московской биржи. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:19+0300

2026-09-28T16:19+0300

2026-09-28T16:19+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в понедельник растет, корректируя снижение прошлой недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.56 мск рос на 6 копеек (+0,5%), до 12,57 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,49-12,60 рубля. За прошлую неделю юань подешевел на 7 копеек. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84,50 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 84,41 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник повышается после двух сессий снижения подряд и в целом - после снижения по итогам прошлой недели. В начале этой недели курс направляется в район отметки 12,6 рубля. "По мере завершения налогового периода сентября поддержка со стороны продаж валютной выручки экспортерами постепенно снижается. Уже на исходе сентября, с середины наступившей недели, позиции рубля могут несколько ослабнуть. Дополнительное давление способны создать восстановление спроса на импорт, рост бюджетных расходов и ожидания дальнейшего плавного снижения ключевой ставки", - комментирует Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,77% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,52% на предыдущих торгах. Несмотря на большой торговый оборот России с Китаем, профицит торговли РФ в этом направлении неустойчив, и это является причиной того, что ставки по юаням на российском межбанковском рынке имеют тенденцию к периодическому повышению, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. "Между тем, Индия и Турция формируют около 80% торгового профицита РФ. За семь месяцев текущего года около 80% торгового профицита РФ сформировали Индия и Турция, с долями около 50% и 30% соответственно", - добавляет она. Прогнозы На рубль могут давить опасения перед высокой инфляцией на протяжении более длительного времени, что оправдывает рост процентных ставок, но предполагает более слабый курс к твердым валютам, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Тем не менее, несмотря на относительно широкую амплитуду колебаний за последние дни, валютные курсы по-прежнему остаются в границах диапазонов 12,4-12,8 рубля за юань, 83-86 рублей за доллар и 96-100 рублей за евро, где, вероятно, проведут ближайшие несколько дней", - добавляет он. С начала октября на первый план для игроков валютного рынка РФ выйдут динамика нефтяных цен, объемы экспорта и баланс спроса и предложения на рынке, считает Проценко из "Альфа-Форекса". "Существенным источником неопределенности остаются новые санкционные риски со стороны США и геополитическая ситуация, способные быстро изменить настроения участников рынка. В предстоящие несколько торговых дней, к началу октября, ожидаем доллар в диапазоне 83-88 рублей. В этот период по евро наиболее вероятен диапазон 94-99 рублей", - оценивает Проценко. По ее словам, юань до завершения первого осеннего месяца вряд ли достигнет отметки 13 рублей и биржевые торги продолжатся в коридоре 12,25-12,95 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мосбиржа, валюта, курсы валют, россия, рубль, юань, доллар сша, евро