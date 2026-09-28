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Рубль снизился к юаню под давлением ряда факторов - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Рубль снизился к юаню под давлением ряда факторов
Рубль снизился к юаню под давлением ряда факторов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Рубль снизился к юаню под давлением ряда факторов
Рубль в понедельник снизился к юаню под давлением ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T19:34+0300
2026-09-28T20:15+0300
рынок
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Рубль в понедельник снизился к юаню под давлением ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 8 копеек - до 12,59 рубля. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.14 мск дорожал на 2,18% - до 99,56 доллара за баррель. За день юань вырос на 0,64%. При этом курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,49 – 12,6 рубля. "Рубль понемногу теряет позиции в начале недели. Фактор налогового периода остается позади. В остальном разнонаправленные факторы поддерживают относительное курсовое равновесие. Высокие цены на нефть второй половины лета, монетарная пауза ЦБ, окончание сезона отпусков выступают за рубль", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Высокий спрос импортеров на валюту, рост бюджетных расходов, снижение геополитического оптимизма, напротив, давят на нацвалюту, также отметил эксперт. "По данным ЦБ РФ, национальная валюта ослабилась также к доллару и евро. Поддержка со стороны налогового периода окончательно истощилась, а рост нефтяных котировок лишь отчасти ограничил падение национальной валюты. Давление мог оказывать и временно повышенный спрос на иностранную валюту в преддверии октябрьских праздников в Китае", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Во вторник для курса юаня сохранит свою актуальность диапазон в 12,45-12,65 рубля за юань, считает Григорьев. "На этой неделе ожидаем выход доллара к 85, евро – к 96,5, юаня – к 12,7 рубля", - заключает Смирнов.
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рынок, "бкс мир инвестиций"
Рынок, "БКС Мир инвестиций"
19:34 28.09.2026 (обновлено: 20:15 28.09.2026)
 
Рубль снизился к юаню под давлением ряда факторов

Курс юаня снизился к юаню под давлением ряда факторов

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Рубль в понедельник снизился к юаню под давлением ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 8 копеек - до 12,59 рубля.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.14 мск дорожал на 2,18% - до 99,56 доллара за баррель.
За день юань вырос на 0,64%. При этом курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 12,49 – 12,6 рубля.
"Рубль понемногу теряет позиции в начале недели. Фактор налогового периода остается позади. В остальном разнонаправленные факторы поддерживают относительное курсовое равновесие. Высокие цены на нефть второй половины лета, монетарная пауза ЦБ, окончание сезона отпусков выступают за рубль", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Высокий спрос импортеров на валюту, рост бюджетных расходов, снижение геополитического оптимизма, напротив, давят на нацвалюту, также отметил эксперт.
"По данным ЦБ РФ, национальная валюта ослабилась также к доллару и евро. Поддержка со стороны налогового периода окончательно истощилась, а рост нефтяных котировок лишь отчасти ограничил падение национальной валюты. Давление мог оказывать и временно повышенный спрос на иностранную валюту в преддверии октябрьских праздников в Китае", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Прогнозы

Во вторник для курса юаня сохранит свою актуальность диапазон в 12,45-12,65 рубля за юань, считает Григорьев.
"На этой неделе ожидаем выход доллара к 85, евро – к 96,5, юаня – к 12,7 рубля", - заключает Смирнов.
 
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