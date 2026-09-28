https://1prime.ru/20260928/rusolovo-873709273.html

"Русолово" установило рекорд по выпуску олова в концентрате за 9 месяцев

"Русолово" установило рекорд по выпуску олова в концентрате за 9 месяцев - 28.09.2026, ПРАЙМ

"Русолово" установило рекорд по выпуску олова в концентрате за 9 месяцев

"Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") установило рекорд по выпуску олова в концентрате за девять месяцев - 3 тысячи тонн, превысив... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T10:31+0300

2026-09-28T10:31+0300

2026-09-28T10:46+0300

промышленность

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") установило рекорд по выпуску олова в концентрате за девять месяцев - 3 тысячи тонн, превысив показатель аналогичного прошлогоднего периода на 15%, сообщила компания. "Русолово" демонстрирует уверенный рост производственных показателей, устанавливая новые рекорды… По предварительным итогам 9 месяцев 2026 года, производство олова в концентрате впервые в истории компании превысило знаковую отметку в 3 000 тонн, увеличившись более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (2 597 тонн)", - сказано в сообщении. Отмечается, что темпы роста ускорялись в течение года: если в первом квартале прирост выпуска олова составил 10%, то по итогам первого полугодия - уже 17%. Кроме того, выпуск меди в концентрате преодолел отметку в 2 тысячи тонн, что более чем на 15% превышает результат за девять месяцев 2025 года - 1,734 тысячи тонны. "Последовательное техническое перевооружение ПК "Солнечный" и "Правоурмийский", внедрение новых технологий, таких как МРСК, касситеритовая флотация открыли для нас возможность перерабатывать то, что раньше уходило в отходы, обеспечивая максимальную отдачу от каждой добытой тонны руды", - цитирует пресс-служба генерального директора "Русолово" Сергея Антонова. Согласно материалам предприятия, выпуск "Русоловом" олова в концентрате в 2025 году вырос на 42%, до 3,5 тысячи тонн.

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