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"Русолово" установило рекорд по выпуску олова в концентрате за 9 месяцев - 28.09.2026, ПРАЙМ
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"Русолово" установило рекорд по выпуску олова в концентрате за 9 месяцев
"Русолово" установило рекорд по выпуску олова в концентрате за 9 месяцев - 28.09.2026, ПРАЙМ
"Русолово" установило рекорд по выпуску олова в концентрате за 9 месяцев
"Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") установило рекорд по выпуску олова в концентрате за девять месяцев - 3 тысячи тонн, превысив... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T10:31+0300
2026-09-28T10:46+0300
промышленность
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") установило рекорд по выпуску олова в концентрате за девять месяцев - 3 тысячи тонн, превысив показатель аналогичного прошлогоднего периода на 15%, сообщила компания. "Русолово" демонстрирует уверенный рост производственных показателей, устанавливая новые рекорды… По предварительным итогам 9 месяцев 2026 года, производство олова в концентрате впервые в истории компании превысило знаковую отметку в 3 000 тонн, увеличившись более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (2 597 тонн)", - сказано в сообщении. Отмечается, что темпы роста ускорялись в течение года: если в первом квартале прирост выпуска олова составил 10%, то по итогам первого полугодия - уже 17%. Кроме того, выпуск меди в концентрате преодолел отметку в 2 тысячи тонн, что более чем на 15% превышает результат за девять месяцев 2025 года - 1,734 тысячи тонны. "Последовательное техническое перевооружение ПК "Солнечный" и "Правоурмийский", внедрение новых технологий, таких как МРСК, касситеритовая флотация открыли для нас возможность перерабатывать то, что раньше уходило в отходы, обеспечивая максимальную отдачу от каждой добытой тонны руды", - цитирует пресс-служба генерального директора "Русолово" Сергея Антонова. Согласно материалам предприятия, выпуск "Русоловом" олова в концентрате в 2025 году вырос на 42%, до 3,5 тысячи тонн.
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промышленность, бизнес
Промышленность, Бизнес
10:31 28.09.2026 (обновлено: 10:46 28.09.2026)
 
"Русолово" установило рекорд по выпуску олова в концентрате за 9 месяцев

"Русолово" установило рекорд по выпуску олова в концентрате за девять месяцев

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") установило рекорд по выпуску олова в концентрате за девять месяцев - 3 тысячи тонн, превысив показатель аналогичного прошлогоднего периода на 15%, сообщила компания.
"Русолово" демонстрирует уверенный рост производственных показателей, устанавливая новые рекорды… По предварительным итогам 9 месяцев 2026 года, производство олова в концентрате впервые в истории компании превысило знаковую отметку в 3 000 тонн, увеличившись более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (2 597 тонн)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что темпы роста ускорялись в течение года: если в первом квартале прирост выпуска олова составил 10%, то по итогам первого полугодия - уже 17%.
Кроме того, выпуск меди в концентрате преодолел отметку в 2 тысячи тонн, что более чем на 15% превышает результат за девять месяцев 2025 года - 1,734 тысячи тонны.
"Последовательное техническое перевооружение ПК "Солнечный" и "Правоурмийский", внедрение новых технологий, таких как МРСК, касситеритовая флотация открыли для нас возможность перерабатывать то, что раньше уходило в отходы, обеспечивая максимальную отдачу от каждой добытой тонны руды", - цитирует пресс-служба генерального директора "Русолово" Сергея Антонова.
Согласно материалам предприятия, выпуск "Русоловом" олова в концентрате в 2025 году вырос на 42%, до 3,5 тысячи тонн.
 
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