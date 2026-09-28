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Рынок акций РФ снижается на фоне растущих ставок ОФЗ

Рынок акций РФ снижается на фоне растущих ставок ОФЗ - 28.09.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ снижается на фоне растущих ставок ОФЗ

Российский рынок снижается днем понедельника, надежды, которые инвесторы возлагали на Генассамблею ООН себя не оправдали, а дополнительное давление исходит от... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T15:50+0300

2026-09-28T15:50+0300

2026-09-28T15:59+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российский рынок снижается днем понедельника, надежды, которые инвесторы возлагали на Генассамблею ООН себя не оправдали, а дополнительное давление исходит от растущих ставок ОФЗ, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.20 мск падает на 1,05% относительно предыдущего закрытия, до 2 250,22 пункта. "Сегодня проходит последний день работы Генассамблеи ООН, однако ясности в отношении разрешения украинского конфликта по-прежнему нет, и былой оптимизм, наблюдавшийся неделю назад, постепенно исчезает", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". "Фондовые индексы отступают, несмотря на более высокие цены на нефть в мире. Котировки Brent прибавляют около 4%, повышаясь до 108,6-108,7 доллара США за баррель. Тем не менее отраслевой индекс Мосбиржи только пытается удержаться от снижения, балансируя на грани нулевого изменения по сравнению с пятницей", - рассказал Александр Дудников из компании "Цифра брокер". В целом давление на рынок оказывают более высокие процентные ставки: индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, снижается на 0,31% при повышении доходности ОФЗ на 8-9 базисных пунктов на отрезке кривой от двух до десяти лет, а доходность по двухлетним ОФЗ впервые за много месяцев достигла 15%, отметил также он. В лидерах снижения стоимости - акции "Хэдхантера" (−5,2%), ММК (−4,24%), "Полюса" (−4,18%), "Московского кредитного банка" (−3,04%), "Вуша" (−2,6%). В лидерах роста капитализации - акции "Циана" (+2,42%), ВТБ (+1,65%), "Инарктики" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,09%), ПИКа (+0,89%). Кроме того, котировки "Евротранса" взлетели примерно на 18%, а в начале торгов за пять минут прибавили более 20%, после чего биржа перевела бумагу в режим дискретного аукциона, отмечает Владимир Чернов из Freedom Global. "При этом фундаментального позитивного события, которое могло бы оправдать такое движение, в новостной ленте нет. Бумага очень волатильная и только за последний год потеряла более 80% своей стоимости, поэтому сегодняшний скачок объясняется в первую очередь спекулятивным отскоком", - считает он. "В конечном счете индекс Мосбиржи опустился в области технической поддержки, которой соответствует линия 50-дневного скользящего среднего на уровне 2259 пунктов, ниже которой снижение может продолжиться в направлении 2200 пунктов по индексу Мосбиржи", - заключает Дудников.

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рынок, финансы, сша, владимир чернов, мосбиржа, оон, финам