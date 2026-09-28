https://1prime.ru/20260928/rynok-873734991.html
Российский рынок акций закрыл торги понедельника снижением
Российский рынок акций закрыл торги понедельника снижением - 28.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрыл торги понедельника снижением
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением на фоне отсутствия геополитического позитива, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T19:31+0300
2026-09-28T19:31+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением на фоне отсутствия геополитического позитива, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,74% - до 2256,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 826,61 пункта, индекс РТС - на 0,82%, до 842,34 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 2,17% - до 99,55 доллара за баррель. "Российский рынок акций в начале недели умеренно снижался, индекс Мосбиржи курсировал в середине диапазона 2200-2300 пунктов. Покупательский энтузиазм несколько угас. Новых вводных в части геополитики не появилось", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Драгоценные и цветные металлы ощутимо дешевели, давление на котировки оказывает укрепление доллара к другим валютам, добавил он. "На наш взгляд, рынок может реагировать на данные различных агентств о росте трафика нефти через Ормуз. Это снижает потенциальный долгосрочный дефицит на рынке нефти, что, в свою очередь, негативно для российских игроков", - делится Никита Зевакин из УК "Альфа-капитал". Рост цен на нефть не смог оказать достаточной поддержки бумагам экспортеров, а на долговом рынке вновь преобладал негатив – индекс RGBI опустился ниже отметок в 112 пунктов и обновил минимумы с июля, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции ВТБ (+3,22%), "Циана" (+2,39%), "Сургутнефтегаза" (+1,58%), "Ленты" (+1,52%), "М.Видео" (+1,45%). "Отдельно сегодня просели акции HeadHunter после дивидендной отсечки. Реестр получателей дивидендов в размере 200 рублей на акцию закрывается 28 сентября, а последним днем покупки бумаг с дивидендом было 25 сентября", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Хэдхантера" (−6,78%), ММК (−4,21%), "Полюса" (−3,86%), компании "Россети Центра и Приволжья" (−2,95%), "Распадской" (−2,38%). ПрогнозыВо вторник в случае отсутствия геополитического позитива индекс Мосбиржи может продолжить свое движение в сторону отметок в 2230 пунктов, делится Григорьев. Смирнов ожидает по индексу Мосбиржи на вторник – 2220-2320 пунктов.
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рынок, торги, акции, владимир чернов, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, Акции, Владимир Чернов, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
Российский рынок акций закрыл торги понедельника снижением
Российский рынок акций закрылся снижением на фоне отсутствия геополитического позитива
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением на фоне отсутствия геополитического позитива, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,74% - до 2256,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 826,61 пункта, индекс РТС - на 0,82%, до 842,34 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 2,17% - до 99,55 доллара за баррель.
"Российский рынок акций в начале недели умеренно снижался, индекс Мосбиржи курсировал в середине диапазона 2200-2300 пунктов. Покупательский энтузиазм несколько угас. Новых вводных в части геополитики не появилось", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Драгоценные и цветные металлы ощутимо дешевели, давление на котировки оказывает укрепление доллара к другим валютам, добавил он.
"На наш взгляд, рынок может реагировать на данные различных агентств о росте трафика нефти через Ормуз. Это снижает потенциальный долгосрочный дефицит на рынке нефти, что, в свою очередь, негативно для российских игроков", - делится Никита Зевакин из УК "Альфа-капитал".
Рост цен на нефть не смог оказать достаточной поддержки бумагам экспортеров, а на долговом рынке вновь преобладал негатив – индекс RGBI опустился ниже отметок в 112 пунктов и обновил минимумы с июля, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
В лидерах роста - акции ВТБ (+3,22%), "Циана" (+2,39%), "Сургутнефтегаза" (+1,58%), "Ленты" (+1,52%), "М.Видео" (+1,45%).
"Отдельно сегодня просели акции HeadHunter после дивидендной отсечки. Реестр получателей дивидендов в размере 200 рублей на акцию закрывается 28 сентября, а последним днем покупки бумаг с дивидендом было 25 сентября", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Хэдхантера" (−6,78%), ММК (−4,21%), "Полюса" (−3,86%), компании "Россети Центра и Приволжья" (−2,95%), "Распадской" (−2,38%).
Во вторник в случае отсутствия геополитического позитива индекс Мосбиржи может продолжить свое движение в сторону отметок в 2230 пунктов, делится Григорьев.
Смирнов ожидает по индексу Мосбиржи на вторник – 2220-2320 пунктов.