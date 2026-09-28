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Российский рынок акций закрыл торги понедельника снижением - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций закрыл торги понедельника снижением
Российский рынок акций закрыл торги понедельника снижением - 28.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций закрыл торги понедельника снижением
Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением на фоне отсутствия геополитического позитива, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T19:31+0300
2026-09-28T20:15+0300
рынок
торги
акции
владимир чернов
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873734991.jpg?1790615740
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением на фоне отсутствия геополитического позитива, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,74% - до 2256,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 826,61 пункта, индекс РТС - на 0,82%, до 842,34 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 2,17% - до 99,55 доллара за баррель. "Российский рынок акций в начале недели умеренно снижался, индекс Мосбиржи курсировал в середине диапазона 2200-2300 пунктов. Покупательский энтузиазм несколько угас. Новых вводных в части геополитики не появилось", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Драгоценные и цветные металлы ощутимо дешевели, давление на котировки оказывает укрепление доллара к другим валютам, добавил он. "На наш взгляд, рынок может реагировать на данные различных агентств о росте трафика нефти через Ормуз. Это снижает потенциальный долгосрочный дефицит на рынке нефти, что, в свою очередь, негативно для российских игроков", - делится Никита Зевакин из УК "Альфа-капитал". Рост цен на нефть не смог оказать достаточной поддержки бумагам экспортеров, а на долговом рынке вновь преобладал негатив – индекс RGBI опустился ниже отметок в 112 пунктов и обновил минимумы с июля, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения В лидерах роста - акции ВТБ (+3,22%), "Циана" (+2,39%), "Сургутнефтегаза" (+1,58%), "Ленты" (+1,52%), "М.Видео" (+1,45%). "Отдельно сегодня просели акции HeadHunter после дивидендной отсечки. Реестр получателей дивидендов в размере 200 рублей на акцию закрывается 28 сентября, а последним днем покупки бумаг с дивидендом было 25 сентября", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. В лидерах снижения - акции "Хэдхантера" (−6,78%), ММК (−4,21%), "Полюса" (−3,86%), компании "Россети Центра и Приволжья" (−2,95%), "Распадской" (−2,38%). ПрогнозыВо вторник в случае отсутствия геополитического позитива индекс Мосбиржи может продолжить свое движение в сторону отметок в 2230 пунктов, делится Григорьев. Смирнов ожидает по индексу Мосбиржи на вторник – 2220-2320 пунктов.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, торги, акции, владимир чернов, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, Акции, Владимир Чернов, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
19:31 28.09.2026 (обновлено: 20:15 28.09.2026)
 
Российский рынок акций закрыл торги понедельника снижением

Российский рынок акций закрылся снижением на фоне отсутствия геополитического позитива

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника снижением на фоне отсутствия геополитического позитива, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,74% - до 2256,98 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 826,61 пункта, индекс РТС - на 0,82%, до 842,34 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.07 мск дорожал на 2,17% - до 99,55 доллара за баррель.
"Российский рынок акций в начале недели умеренно снижался, индекс Мосбиржи курсировал в середине диапазона 2200-2300 пунктов. Покупательский энтузиазм несколько угас. Новых вводных в части геополитики не появилось", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Драгоценные и цветные металлы ощутимо дешевели, давление на котировки оказывает укрепление доллара к другим валютам, добавил он.
"На наш взгляд, рынок может реагировать на данные различных агентств о росте трафика нефти через Ормуз. Это снижает потенциальный долгосрочный дефицит на рынке нефти, что, в свою очередь, негативно для российских игроков", - делится Никита Зевакин из УК "Альфа-капитал".
Рост цен на нефть не смог оказать достаточной поддержки бумагам экспортеров, а на долговом рынке вновь преобладал негатив – индекс RGBI опустился ниже отметок в 112 пунктов и обновил минимумы с июля, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Лидеры роста и падения

В лидерах роста - акции ВТБ (+3,22%), "Циана" (+2,39%), "Сургутнефтегаза" (+1,58%), "Ленты" (+1,52%), "М.Видео" (+1,45%).
"Отдельно сегодня просели акции HeadHunter после дивидендной отсечки. Реестр получателей дивидендов в размере 200 рублей на акцию закрывается 28 сентября, а последним днем покупки бумаг с дивидендом было 25 сентября", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Хэдхантера" (−6,78%), ММК (−4,21%), "Полюса" (−3,86%), компании "Россети Центра и Приволжья" (−2,95%), "Распадской" (−2,38%).

Прогнозы

Во вторник в случае отсутствия геополитического позитива индекс Мосбиржи может продолжить свое движение в сторону отметок в 2230 пунктов, делится Григорьев.
Смирнов ожидает по индексу Мосбиржи на вторник – 2220-2320 пунктов.
 
РынокТоргиАкцииВладимир ЧерновМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
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