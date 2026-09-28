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РЖД открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном

РЖД открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном - 28.09.2026, ПРАЙМ

РЖД открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном, перевозки идут с серьезным приростом, сообщил гендиректор... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T09:55+0300

2026-09-28T09:55+0300

2026-09-28T09:55+0300

бизнес

россия

олег белозеров

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минсельхоз

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном, перевозки идут с серьезным приростом, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. "Мы стали более удобными и расширили спектр нашего предложения. Мы очень гибкие: открыли дополнительно 175 станций для того, чтобы можно было работать с зерном", - сказал Белозеров в интервью ИС "Вести". РЖД, продолжил он, ожидают, что в текущем году урожай будет рекордным. "Минсельхоз это знает лучше. По нашим цифрам, мы идем с серьезным приростом. И очень благодарны нашим аграриям, что они нашу железнодорожную услугу заметили и используют более активно", - отметил глава РЖД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, олег белозеров, ржд, минсельхоз