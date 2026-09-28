https://1prime.ru/20260928/rzhd-873707970.html
РЖД открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном
РЖД открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном - 28.09.2026, ПРАЙМ
РЖД открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном, перевозки идут с серьезным приростом, сообщил гендиректор... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T09:55+0300
2026-09-28T09:55+0300
2026-09-28T09:55+0300
бизнес
россия
олег белозеров
ржд
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873707970.jpg?1790578509
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном, перевозки идут с серьезным приростом, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
"Мы стали более удобными и расширили спектр нашего предложения. Мы очень гибкие: открыли дополнительно 175 станций для того, чтобы можно было работать с зерном", - сказал Белозеров в интервью ИС "Вести".
РЖД, продолжил он, ожидают, что в текущем году урожай будет рекордным.
"Минсельхоз это знает лучше. По нашим цифрам, мы идем с серьезным приростом. И очень благодарны нашим аграриям, что они нашу железнодорожную услугу заметили и используют более активно", - отметил глава РЖД.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, олег белозеров, ржд, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, Олег Белозеров, РЖД, Минсельхоз
РЖД открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном
РЖД открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) открыли дополнительно 175 новых станций для работы с зерном, перевозки идут с серьезным приростом, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
"Мы стали более удобными и расширили спектр нашего предложения. Мы очень гибкие: открыли дополнительно 175 станций для того, чтобы можно было работать с зерном", - сказал Белозеров в интервью ИС "Вести".
РЖД, продолжил он, ожидают, что в текущем году урожай будет рекордным.
"Минсельхоз это знает лучше. По нашим цифрам, мы идем с серьезным приростом. И очень благодарны нашим аграриям, что они нашу железнодорожную услугу заметили и используют более активно", - отметил глава РЖД.