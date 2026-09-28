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РЖД построят квантовое соединение между Владивостоком и Хабаровском

РЖД построят квантовое соединение между Владивостоком и Хабаровском - 28.09.2026, ПРАЙМ

РЖД построят квантовое соединение между Владивостоком и Хабаровском

РЖД в 2027 году построят квантовое соединение между Владивостоком и Хабаровском и к 2030 году выполнят поручение президента России Владимира Путина, сообщил... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T10:37+0300

2026-09-28T10:37+0300

2026-09-28T10:46+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. РЖД в 2027 году построят квантовое соединение между Владивостоком и Хабаровском и к 2030 году выполнят поручение президента России Владимира Путина, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания сообщала, что протяженность квантовой сети в 2024 году была увеличена до 7 тысяч километров. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров. "В следующем году уже получим первые результаты по выполнению поручения президента. Мы построим квантовое соединение между Владивостоком и Хабаровском. К 2030 году поручение президента неукоснительно будет выполнено, будем двигаться из двух точек – с востока на запад, и с Урала на Восток. Первая часть будет сделана уже в следующем году", - сказал Белозеров в интервью ИС "Вести". Белозеров в июле текущего года докладывал на встрече с президентом России, что РЖД проложили 7,8 тысячи километров магистральной квантовой сети. Глава компании отмечал, что все идет в графике. Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре, отмечал, что в настоящее время квантовая сеть объединяет 27 субъектов федерации, в том числе 13 городов-миллионников. Тогда президент обратил внимание правительства и РЖД, что к 2030 году квантовые коммуникации надо протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц и тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными.

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россия, бизнес, владивосток, дальний восток, олег белозеров, владимир путин, ржд