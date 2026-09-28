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В Петербурге запустили проход к пригородным поездам по NFC - 28.09.2026, ПРАЙМ
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В Петербурге запустили проход к пригородным поездам по NFC
В Петербурге запустили проход к пригородным поездам по NFC - 28.09.2026, ПРАЙМ
В Петербурге запустили проход к пригородным поездам по NFC
РЖД запускают с 28 сентября проход по NFC к пригородным поездам АО "СЗППК" (Санкт-Петербург и Ленинградская область), сообщила компания. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:45+0300
2026-09-28T18:58+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
ленинградская область
ржд
цппк
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. РЖД запускают с 28 сентября проход по NFC к пригородным поездам АО "СЗППК" (Санкт-Петербург и Ленинградская область), сообщила компания. "С 28 сентября пассажиры пригородных поездов на полигоне АО "СЗППК" (Санкт-Петербург и Ленинградская область) могут проходить через турникеты с помощью NFC по билетам, оформленным в приложении "РЖД Пассажирам"", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее эта технология была доступна только ЦППК и МТППК. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть билет на пригородный поезд в приложении "РЖД Пассажирам", нажать кнопку "Проход по NFC" и поднести смартфон к валидатору турникета. Однако данная опция доступна только владельцам смартфонов на Android с модулем NFC и версией приложения "РЖД Пассажирам" не ниже 58, отмечает компания.
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бизнес, россия, санкт-петербург, ленинградская область, ржд, цппк
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область, РЖД, ЦППК
18:45 28.09.2026 (обновлено: 18:58 28.09.2026)
 
В Петербурге запустили проход к пригородным поездам по NFC

РЖД с 28 сентября запустили проход по NFC к пригородным поездам АО "СЗППК"

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. РЖД запускают с 28 сентября проход по NFC к пригородным поездам АО "СЗППК" (Санкт-Петербург и Ленинградская область), сообщила компания.
"С 28 сентября пассажиры пригородных поездов на полигоне АО "СЗППК" (Санкт-Петербург и Ленинградская область) могут проходить через турникеты с помощью NFC по билетам, оформленным в приложении "РЖД Пассажирам"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее эта технология была доступна только ЦППК и МТППК.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть билет на пригородный поезд в приложении "РЖД Пассажирам", нажать кнопку "Проход по NFC" и поднести смартфон к валидатору турникета.
Однако данная опция доступна только владельцам смартфонов на Android с модулем NFC и версией приложения "РЖД Пассажирам" не ниже 58, отмечает компания.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЛенинградская областьРЖДЦППК
 
 
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