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В Петербурге запустили проход к пригородным поездам по NFC

В Петербурге запустили проход к пригородным поездам по NFC - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Петербурге запустили проход к пригородным поездам по NFC

РЖД запускают с 28 сентября проход по NFC к пригородным поездам АО "СЗППК" (Санкт-Петербург и Ленинградская область), сообщила компания. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T18:45+0300

2026-09-28T18:45+0300

2026-09-28T18:58+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. РЖД запускают с 28 сентября проход по NFC к пригородным поездам АО "СЗППК" (Санкт-Петербург и Ленинградская область), сообщила компания. "С 28 сентября пассажиры пригородных поездов на полигоне АО "СЗППК" (Санкт-Петербург и Ленинградская область) могут проходить через турникеты с помощью NFC по билетам, оформленным в приложении "РЖД Пассажирам"", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее эта технология была доступна только ЦППК и МТППК. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть билет на пригородный поезд в приложении "РЖД Пассажирам", нажать кнопку "Проход по NFC" и поднести смартфон к валидатору турникета. Однако данная опция доступна только владельцам смартфонов на Android с модулем NFC и версией приложения "РЖД Пассажирам" не ниже 58, отмечает компания.

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бизнес, россия, санкт-петербург, ленинградская область, ржд, цппк