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Более 64 тысяч россиян установили самозапрет на участие в азартных играх
Более 64 тысяч россиян установили самозапрет на участие в азартных играх - 28.09.2026, ПРАЙМ
Более 64 тысяч россиян установили самозапрет на участие в азартных играх
Более 64 тысяч россиян с 1 сентября установили добровольный самозапрет на участие в азартных играх, сообщил замдиректора департамента финансовой политики... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:37+0300
2026-09-28T21:37+0300
2026-09-28T21:44+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Более 64 тысяч россиян с 1 сентября установили добровольный самозапрет на участие в азартных играх, сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Александр Христофоров. "На сегодняшний день - не прошло еще месяца - сегодня 28 сентября, закон вступил в силу 1 сентября. Уже более 64 тысяч человек воспользовались этим сервисом", - отметил он на круглом столе в Совете Федерации на тему "Государственная система защиты граждан от зависимости от азартных игр: профилактика и реабилитация". Как отметил Христофоров, сервис является востребованным, усилия государства в данном случае получили "живой отклик граждан, которые столкнулись с этой бедой". С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление о включении в специальный перечень лиц можно двумя способами: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи. Минимальный срок действия самозапрета - 12 месяцев. И отменить его досрочно по собственному желанию невозможно.
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Более 64 тысяч россиян установили самозапрет на участие в азартных играх
Минфин: более 64 тысяч россиян установили самозапрет на участие в азартных играх
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Более 64 тысяч россиян с 1 сентября установили добровольный самозапрет на участие в азартных играх, сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Александр Христофоров.
"На сегодняшний день - не прошло еще месяца - сегодня 28 сентября, закон вступил в силу 1 сентября. Уже более 64 тысяч человек воспользовались этим сервисом", - отметил он на круглом столе в Совете Федерации на тему "Государственная система защиты граждан от зависимости от азартных игр: профилактика и реабилитация".
Как отметил Христофоров, сервис является востребованным, усилия государства в данном случае получили "живой отклик граждан, которые столкнулись с этой бедой".
С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах.
Подать заявление о включении в специальный перечень лиц можно двумя способами: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи.
Минимальный срок действия самозапрета - 12 месяцев. И отменить его досрочно по собственному желанию невозможно.