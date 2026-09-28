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Более 64 тысяч россиян установили самозапрет на участие в азартных играх

Более 64 тысяч россиян установили самозапрет на участие в азартных играх - 28.09.2026, ПРАЙМ

Более 64 тысяч россиян установили самозапрет на участие в азартных играх

Более 64 тысяч россиян с 1 сентября установили добровольный самозапрет на участие в азартных играх, сообщил замдиректора департамента финансовой политики... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:37+0300

2026-09-28T21:37+0300

2026-09-28T21:44+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Более 64 тысяч россиян с 1 сентября установили добровольный самозапрет на участие в азартных играх, сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина РФ Александр Христофоров. "На сегодняшний день - не прошло еще месяца - сегодня 28 сентября, закон вступил в силу 1 сентября. Уже более 64 тысяч человек воспользовались этим сервисом", - отметил он на круглом столе в Совете Федерации на тему "Государственная система защиты граждан от зависимости от азартных игр: профилактика и реабилитация". Как отметил Христофоров, сервис является востребованным, усилия государства в данном случае получили "живой отклик граждан, которые столкнулись с этой бедой". С 1 сентября вступил в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Он позволяет россиянам ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах. Подать заявление о включении в специальный перечень лиц можно двумя способами: лично в любом МФЦ при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи. Минимальный срок действия самозапрета - 12 месяцев. И отменить его досрочно по собственному желанию невозможно.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , минфин рф, минфин, совет федерации