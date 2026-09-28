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Савельев освобожден от должности вице-премьера

Савельев освобожден от должности вице-премьера - 28.09.2026, ПРАЙМ

Савельев освобожден от должности вице-премьера

Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы, соответствующий... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T15:59+0300

2026-09-28T15:59+0300

2026-09-28T18:29+0300

россия

общество

владимир путин

виталий савельев

федеральное собрание

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Савельева Виталия Геннадьевича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации в связи с его избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва... Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев после выборов сообщал, что предложил кандидатуру Савельева на пост вице-спикера Госдумы.Савельев родился в 1954 году и выучился на инженера-механика. С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера-наладчика до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой". Затем работал работал на предприятиях Минэнерго СССР и заместителем начальника Главного управления по строительству инженерных сооружений в "Главленинградинжстрое".В 1989 году он возглавил ленинградский филиал одного из первых в стране советско-американских совместных предприятий - "Диалог", которое поставляло компьютерную технику в СССР и потом в Россию. С 1993 года по 2001 год Савельев работал в банковской сфере, в том числе занимал должность председателя правления в банке "Россия". Затем, в 2001 году, Савельев перешел на работу в "Газпром" на должность председателя правления и отвечал за финансы. Уже весной 2002 года он перешел в телекоммуникационную сферу.На госслужбу Савельев пришел в апреле 2004 года, став заместителем министра экономического развития и торговли России Германа Грефа. На этом посту он проработал более трех лет. С 2007 года был первым вице-президентом АФК "Система" и курировал телекоммуникационные активы компании, в том числе МТС.Савельев в 2009 году стал гендиректором "Аэрофлота". Компания до его прихода переживала непростые времена: прибыль в 2008 году упала в 8,5 раз - до 37 миллионов долларов. Однако за счет проведения реформ в компании, в том числе оптимизации расходов и повышения качества сервиса, перевозчик вернул былую прибыльность уже в 2011 году.При нем "Аэрофлот" присоединил в группу авиакомпанию "Россия", создал региональную "Аврору" и лоукостер "Победа". Перевозки авиакомпании выросли более чем в шесть раз - до 55,7 миллиона человек в 2019 году с 8,8 миллиона в 2009 году.Савельев покинул "Аэрофлот" в разгар коронавирусного кризиса, который "приземлил" самолеты по всему миру, - в ноябре 2020 года он был назначен на пост министра транспорта. За первый год работы сам Савельев среди своих успехов называл открытие движения по Центральной кольцевой автодороге протяженностью 336,5 км, строительство гидроузла "Белоомут" на Оке и второго Байкальского тоннеля на БАМе.Министр руководил отраслью в 2022 году, когда несколько десятков стран ввели против России санкции и закрыли небо для российских авиакомпаний. Правительство начало масштабную программу поддержки авиаотрасли, в том числе выделив в тот год 100 миллиардов рублей на субсидии российским авиакомпаниям для возмещения операционных расходов на полеты внутри России.При нем началась работа над первой в России высокоскоростной железнодорожной магистралью между Москвой и Санкт-Петербургом. Также Савельев занимался развитием международного транспортного коридора "Север - Юг".В мае 2024 года он перешел на пост вице-премьера по транспорту, в том числе на этой должности руководил ликвидацией разливов нефти в Керченском проливе, курировал реализацию крупных инфраструктурных проектов, включая модернизацию Восточного полигона железных дорог.Летом 2026 года Савельев вошел в региональный список "Единой России" на выборах в Госдуму.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, виталий савельев, федеральное собрание