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Никитин может стать вице-премьером вместо Савельева, пишут СМИ

Никитин может стать вице-премьером вместо Савельева, пишут СМИ - 28.09.2026, ПРАЙМ

Никитин может стать вице-премьером вместо Савельева, пишут СМИ

Министр транспорта РФ Андрей Никитин с высокой вероятностью может стать вице-премьером вместо Виталия Савельева, пишет газета "Ведомости". | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:20+0300

2026-09-28T17:20+0300

2026-09-28T17:50+0300

виталий савельев

владимир путин

ведомости

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Министр транспорта РФ Андрей Никитин с высокой вероятностью может стать вице-премьером вместо Виталия Савельева, пишет газета "Ведомости".В понедельник президент России Владимир Путин освободил Виталия Савельева от должности вице-премьера в связи с его избранием депутатом Государственной думы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Андрей Никитин может стать вице-премьером вместо Виталия Савельева... Собеседники говорят о высокой вероятности повышения министра транспорта", - пишет газета, ссылаясь на слова источников.Главой Минтранса вместо Никитина может стать руководитель департамента транспорта правительства России Анатолий Мещеряков, пишут "Известия" со ссылкой на информированный источник в ведомстве.Никитину 46 лет. Он стал министром транспорта России в июле 2025 года. До этого – с февраля 2025 года – занимал пост замглавы Минтранса и курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.Перед приходом в Минтранс Никитин работал губернатором Новгородской области (с февраля 2017 года). В разные годы трудился на руководящих должностях в коммерческих организациях, в частности, в группе компаний "Рускомпозит" и возглавлял АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

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виталий савельев, владимир путин, ведомости