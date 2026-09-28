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"Сбер" запустил оплату покупок по QR в Камбодже и Лаосе - 28.09.2026, ПРАЙМ
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"Сбер" запустил оплату покупок по QR в Камбодже и Лаосе
"Сбер" запустил оплату покупок по QR в Камбодже и Лаосе - 28.09.2026, ПРАЙМ
"Сбер" запустил оплату покупок по QR в Камбодже и Лаосе
"Сбер" запустил оплату покупок по QR в Камбодже и Лаосе, сообщила пресс-служба банка. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:51+0300
2026-09-28T17:59+0300
банки
финансы
россия
камбоджа
лаос
азия
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. "Сбер" запустил оплату покупок по QR в Камбодже и Лаосе, сообщила пресс-служба банка. "Клиенты "Сбера" получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Камбодже и Лаосе. В приложении "Сбербанк Онлайн" доступны платежи через национальные QR-стандарты стран - KHQR в Камбодже и Lao QR в Лаосе. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Камбодже QR-платежи принимаются более чем в 4 миллионах торговых точек по всей стране. Камбоджа и Лаос стали 14-й и 15-й странами соответственно, где клиенты "Сбера" могут пользоваться оплатой по QR-кодам за рубежом. Азия остается одним из самых популярных направлений для оплаты по QR-кодам среди российских туристов благодаря широкому распространению национальных QR-систем и большому туристическому потоку, добавили в банке. Помимо Камбоджи и Лаоса, сервис доступен в Таиланде, Вьетнаме, Филиппинах и других странах.
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банки, финансы, россия, камбоджа, лаос, азия
Банки, Финансы, РОССИЯ, КАМБОДЖА, Лаос, АЗИЯ
17:51 28.09.2026 (обновлено: 17:59 28.09.2026)
 

"Сбер" запустил оплату покупок по QR в Камбодже и Лаосе

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. "Сбер" запустил оплату покупок по QR в Камбодже и Лаосе, сообщила пресс-служба банка.
"Клиенты "Сбера" получили возможность оплачивать покупки по QR-коду в Камбодже и Лаосе. В приложении "Сбербанк Онлайн" доступны платежи через национальные QR-стандарты стран - KHQR в Камбодже и Lao QR в Лаосе. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Камбодже QR-платежи принимаются более чем в 4 миллионах торговых точек по всей стране. Камбоджа и Лаос стали 14-й и 15-й странами соответственно, где клиенты "Сбера" могут пользоваться оплатой по QR-кодам за рубежом.
Азия остается одним из самых популярных направлений для оплаты по QR-кодам среди российских туристов благодаря широкому распространению национальных QR-систем и большому туристическому потоку, добавили в банке. Помимо Камбоджи и Лаоса, сервис доступен в Таиланде, Вьетнаме, Филиппинах и других странах.
 
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