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Суд оставил в силе решение о взыскании с Siemens 1,5 млн евро пользу РЖД
Суд оставил в силе решение о взыскании с Siemens 1,5 млн евро пользу РЖД - 28.09.2026, ПРАЙМ
Суд оставил в силе решение о взыскании с Siemens 1,5 млн евро пользу РЖД
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции о взыскании с немецкой компании Siemens Mobility чуть более 1,5 миллиона... | 28.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции о взыскании с немецкой компании Siemens Mobility чуть более 1,5 миллиона евро в пользу "Российских железных дорог" за нарушение запрета вести за рубежом разбирательства с РЖД по спорам, вытекающим из договора на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" от 20 апреля 2007 года. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу Siemens на вынесенное в апреле определение арбитражного суда Москвы. Как пояснил в первой инстанции представитель российской компании, несмотря на установленный российскими судами запрет, Siemens Mobility продолжила разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене и в декабре 2025 года этот арбитраж вынес решение о взыскании с РЖД в пользу немецкой компании более 1,5 миллиона евро. Ровно такую же сумму РЖД потребовали взыскать с бывшего поставщика в московском суде. Представитель Siemens Mobility требования не признал, заявив, что рассмотрение споров в Вене было предусмотрено контрактом между сторонами. Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года запретил Siemens Mobility вести процесс в Вене, так как российская компания из-за санкций была лишена доступа к правосудию. Решение первой инстанции в 2023 году оставили в силе арбитражный суд Московского округа и Верховный суд России. В том деле юрист РЖД говорил, что у компании есть контракты с Siemens AG и ее дочерней структурой Siemens Mobility на техническое обслуживание и ремонт поездов "Сапсан" и "Ласточка" и гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции "Лужская" в Ленинградской области. Исполнять обязательства по ним немецкие компании перестали с 13 мая 2022 года. Концерн Siemens 12 мая 2022 года сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.
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бизнес, россия, вена, москва, австрия, ржд, siemens, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, Вена, МОСКВА, АВСТРИЯ, РЖД, Siemens, Верховный суд
Суд оставил в силе решение о взыскании с Siemens 1,5 млн евро пользу РЖД
Суд подтвердил взыскание с Siemens Mobility 1,5 миллиона евро в пользу РЖД
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебный акт нижестоящей инстанции о взыскании с немецкой компании Siemens Mobility чуть более 1,5 миллиона евро в пользу "Российских железных дорог" за нарушение запрета вести за рубежом разбирательства с РЖД по спорам, вытекающим из договора на ремонт и техобслуживание высокоскоростных поездов "Сапсан" от 20 апреля 2007 года.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу Siemens на вынесенное в апреле определение арбитражного суда Москвы.
Как пояснил в первой инстанции представитель российской компании, несмотря на установленный российскими судами запрет, Siemens Mobility продолжила разбирательство в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене и в декабре 2025 года этот арбитраж вынес решение о взыскании с РЖД в пользу немецкой компании более 1,5 миллиона евро. Ровно такую же сумму РЖД потребовали взыскать с бывшего поставщика в московском суде.
Представитель Siemens Mobility требования не признал, заявив, что рассмотрение споров в Вене было предусмотрено контрактом между сторонами.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2022 года запретил Siemens Mobility вести процесс в Вене, так как российская компания из-за санкций была лишена доступа к правосудию. Решение первой инстанции в 2023 году оставили в силе арбитражный суд Московского округа и Верховный суд России.
В том деле юрист РЖД говорил, что у компании есть контракты с Siemens AG и ее дочерней структурой Siemens Mobility на техническое обслуживание и ремонт поездов "Сапсан" и "Ласточка" и гидравлической системы торможения, сортировки и управления сортировочной горкой на сортировочной станции "Лужская" в Ленинградской области. Исполнять обязательства по ним немецкие компании перестали с 13 мая 2022 года.
Концерн Siemens 12 мая 2022 года сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. В тот же день РЖД заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.