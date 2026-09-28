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На северо-востоке Сирии загорелся газопровод
На северо-востоке Сирии загорелся газопровод - 28.09.2026, ПРАЙМ
На северо-востоке Сирии загорелся газопровод
Сильное возгорание произошло на участке газопровода в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский телеканал Syria TV. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T22:53+0300
2026-09-28T22:53+0300
2026-09-28T22:53+0300
сирия
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БЕЙРУТ, 28 сен - ПРАЙМ. Сильное возгорание произошло на участке газопровода в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"Газопровод проходящий через поселение Эш-Шула к югу от Дейр-эз-Зор, загорелся по не выясненным причинам",- говорится в сообщении телеканала.
В опубликованном видеоматериале виден высокий столб пламени и дыма в пустынной местности.
В августе сирийская государственная нефтяная компания заявляла о диверсии на экспортном газопроводе, на участке от газоперерабатывающего завода Аль-Джабса в провинции эль-Хасаке на северо востоке Сирии.
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сирия
На северо-востоке Сирии загорелся газопровод
Syria TV: на газопроводе в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии произошло сильное возгорание
БЕЙРУТ, 28 сен - ПРАЙМ. Сильное возгорание произошло на участке газопровода в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
"Газопровод проходящий через поселение Эш-Шула к югу от Дейр-эз-Зор, загорелся по не выясненным причинам",- говорится в сообщении телеканала.
В опубликованном видеоматериале виден высокий столб пламени и дыма в пустынной местности.
В августе сирийская государственная нефтяная компания заявляла о диверсии на экспортном газопроводе, на участке от газоперерабатывающего завода Аль-Джабса в провинции эль-Хасаке на северо востоке Сирии.