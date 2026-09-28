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Слуцкий заявил, что Москва хорошо справляется с решением проблем ЖКХ

Слуцкий заявил, что Москва хорошо справляется с решением проблем ЖКХ - 28.09.2026, ПРАЙМ

Слуцкий заявил, что Москва хорошо справляется с решением проблем ЖКХ

Правительство Москвы хорошо справляется с решением проблем в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T23:29+0300

2026-09-28T23:29+0300

2026-09-28T23:29+0300

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лдпр

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Правительство Москвы хорошо справляется с решением проблем в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Путин в понедельник встретился с руководством политических партий. "Очень здорово эту проблему (вопросы ЖКХ - ред.) решает Москва. И в целом Москва, (мэр - ред.) Сергей Семенович Собянин, его команда - это эталон того, как нужно решать разного рода проблемы, непростые задачи", - сказал Слуцкий. Политик отметил важность этой темы для россиян во всех регионах страны. Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.

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