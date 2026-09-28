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Слуцкий заявил, что Москва хорошо справляется с решением проблем ЖКХ
Слуцкий заявил, что Москва хорошо справляется с решением проблем ЖКХ - 28.09.2026, ПРАЙМ
Слуцкий заявил, что Москва хорошо справляется с решением проблем ЖКХ
Правительство Москвы хорошо справляется с решением проблем в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T23:29+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Правительство Москвы хорошо справляется с решением проблем в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в понедельник встретился с руководством политических партий.
"Очень здорово эту проблему (вопросы ЖКХ - ред.) решает Москва. И в целом Москва, (мэр - ред.) Сергей Семенович Собянин, его команда - это эталон того, как нужно решать разного рода проблемы, непростые задачи", - сказал Слуцкий.
Политик отметил важность этой темы для россиян во всех регионах страны.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.
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Общество , Недвижимость, МОСКВА, Леонид Слуцкий, Владимир Путин, ЛДПР, Госдума, Единая Россия
Слуцкий заявил, что Москва хорошо справляется с решением проблем ЖКХ
Слуцкий: Москва хорошо справляется с решением проблем в сфере ЖКХ
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Правительство Москвы хорошо справляется с решением проблем в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в понедельник встретился с руководством политических партий.
"Очень здорово эту проблему (вопросы ЖКХ - ред.) решает Москва. И в целом Москва, (мэр - ред.) Сергей Семенович Собянин, его команда - это эталон того, как нужно решать разного рода проблемы, непростые задачи", - сказал Слуцкий.
Политик отметил важность этой темы для россиян во всех регионах страны.
Выборы в Госдуму девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. В новый созыв избрались представители пяти политических партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия", а также представитель партии "Родина" и четыре самовыдвиженца.