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На грани катастрофы: США чуть не лишились десятка спутников - 28.09.2026, ПРАЙМ
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На грани катастрофы: США чуть не лишились десятка спутников
На грани катастрофы: США чуть не лишились десятка спутников - 28.09.2026, ПРАЙМ
На грани катастрофы: США чуть не лишились десятка спутников
Ракета следующего поколения Starship компании SpaceX стартовала из Техаса в понедельник и впервые вышла на орбиту, несмотря на отключение одного из двигателей,... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T16:58+0300
2026-09-28T16:59+0300
технологии
техас
мексиканский залив
чили
reuters
starship
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ракета следующего поколения Starship компании SpaceX стартовала из Техаса в понедельник и впервые вышла на орбиту, несмотря на отключение одного из двигателей, сообщает Reuters. Это позволило компании предпринять рискованную попытку запустить первую партию спутников Starlink в рамках самой амбициозной миссии SpaceX на сегодняшний день.Беспилотный аппарат высотой 40 этажей, состоящий из ракеты-ускорителя Super Heavy и верхней ступени Starship, стартовал со площадки комплекса Starbase вдоль Мексиканского залива недалеко от Браунсвилла.Пресс-секретарь SpaceX Дэн Хуот в прямом эфире миссии первоначально объявил, что Starship не сможет выйти на орбиту после того, как один из двигателей отключился раньше запланированного. Однако через несколько минут он изменил курс после подтверждения инженерами, что аппарат всё ещё может запустить ключевой двигатель для выхода на орбиту.Starship, созданный для более частого запуска спутников Starlink и доставки будущих миссий NASA на Луну, должен был совершить шесть околоземных оборотов за 10-часовой полёт — самый длинный на сегодняшний день — перед приводнением в Тихом океане к западу от Чили.Выход на орбиту, являющийся основным ориентиром для любой новой ракеты, предназначенной для доставки полезных нагрузок в космос, стал долгожданным достижением для Starship. Илон Маск из SpaceX прогнозировал это ещё в 2022 году, а развёртывание спутников — в 2023 году.Однако с 2023 года все 13 предыдущих испытательных полётов Starship проводились в суборбитальном пространстве, несмотря на почти десятилетнюю кампанию по разработке, которая на сегодняшний день обошлась SpaceX более чем в 15 миллиардов долларов. Маск заявил, что в конечном итоге планирует запускать сотни или тысячи Starship в год — скорость запуска, беспрецедентная для космической отрасли.
техас
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технологии, техас, мексиканский залив, чили, reuters, starship, spacex
Технологии, ТЕХАС, Мексиканский залив, ЧИЛИ, Reuters, Starship, SpaceX
16:58 28.09.2026 (обновлено: 16:59 28.09.2026)
 
На грани катастрофы: США чуть не лишились десятка спутников

Reuters: Starship SpaceX впервые вышла на орбиту несмотря на отказ двигателя

© РИА Новости . Роскосмос | Перейти в медиабанкПуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником наблюдения "Электро-Л" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Протон-М со спутником наблюдения Электро-Л с космодрома Байконур - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Роскосмос
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ракета следующего поколения Starship компании SpaceX стартовала из Техаса в понедельник и впервые вышла на орбиту, несмотря на отключение одного из двигателей, сообщает Reuters. Это позволило компании предпринять рискованную попытку запустить первую партию спутников Starlink в рамках самой амбициозной миссии SpaceX на сегодняшний день.
Беспилотный аппарат высотой 40 этажей, состоящий из ракеты-ускорителя Super Heavy и верхней ступени Starship, стартовал со площадки комплекса Starbase вдоль Мексиканского залива недалеко от Браунсвилла.
Пресс-секретарь SpaceX Дэн Хуот в прямом эфире миссии первоначально объявил, что Starship не сможет выйти на орбиту после того, как один из двигателей отключился раньше запланированного. Однако через несколько минут он изменил курс после подтверждения инженерами, что аппарат всё ещё может запустить ключевой двигатель для выхода на орбиту.
Starship, созданный для более частого запуска спутников Starlink и доставки будущих миссий NASA на Луну, должен был совершить шесть околоземных оборотов за 10-часовой полёт — самый длинный на сегодняшний день — перед приводнением в Тихом океане к западу от Чили.
Выход на орбиту, являющийся основным ориентиром для любой новой ракеты, предназначенной для доставки полезных нагрузок в космос, стал долгожданным достижением для Starship. Илон Маск из SpaceX прогнозировал это ещё в 2022 году, а развёртывание спутников — в 2023 году.
Однако с 2023 года все 13 предыдущих испытательных полётов Starship проводились в суборбитальном пространстве, несмотря на почти десятилетнюю кампанию по разработке, которая на сегодняшний день обошлась SpaceX более чем в 15 миллиардов долларов. Маск заявил, что в конечном итоге планирует запускать сотни или тысячи Starship в год — скорость запуска, беспрецедентная для космической отрасли.
 
ТехнологииТЕХАСМексиканский заливЧИЛИReutersStarshipSpaceX
 
 
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