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Эксперт объяснил, почему Северный морской путь беспокоит США

Эксперт объяснил, почему Северный морской путь беспокоит США - 28.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему Северный морской путь беспокоит США

США обеспокоены развитием Северного морского пути из-за того, что этот перспективный маршрут не находится под американским контролем, считает политолог,... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:36+0300

2026-09-28T17:36+0300

2026-09-28T17:54+0300

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ИСТРА (Московская область), 28 сен - ПРАЙМ. США обеспокоены развитием Северного морского пути из-за того, что этот перспективный маршрут не находится под американским контролем, считает политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. В разговоре с журналистами на полях заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" он отметил, что США всегда стремились контролировать моря. "Северный морской путь может быть быстрее и дешевле, чем другие маршруты перевозок. Он находится полностью под контролем России. Это новый маршрут, который не будет подконтролен США. Поэтому они обеспокоены", - сказал Дизен. Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за десять лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.

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россия, сша, владимир путин, валдай, минвостокразвития