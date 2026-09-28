Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США не могут продать ввезенное из Венесуэлы золото, пишет NYT - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260928/ssha-873732127.html
В США не могут продать ввезенное из Венесуэлы золото, пишет NYT
В США не могут продать ввезенное из Венесуэлы золото, пишет NYT - 28.09.2026, ПРАЙМ
В США не могут продать ввезенное из Венесуэлы золото, пишет NYT
Золото на сотни миллионов долларов, ввезенное в США из Венесуэлы, лежит на складах, так как американские промышленники боятся перерабатывать его из-за возможной | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:12+0300
2026-09-28T18:15+0300
сша
венесуэла
николас мадуро
trafigura
золото
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873732127.jpg?1790608506
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Золото на сотни миллионов долларов, ввезенное в США из Венесуэлы, лежит на складах, так как американские промышленники боятся перерабатывать его из-за возможной связи с коррупцией, криминалом и нанесения вреда экологии, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Частично вследствие поспешного подхода к вопросу администрации (США – ред.) все это золото, которое стоит сотни миллионов долларов, лежит нетронутое на складах… Аффинажным предприятиям в соответствии с международными правилами понадобятся гарантии, что золото не связано с финансированием банд, вредом экологии и коррупцией", - говорится в статье. Речь идет о том самом золоте, которое власти США разрешили ввезти в страну после того, как в январе похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Портал Axios сообщил тогда, что венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже от 650 до 1000 килограммов золотых слитков сырьевому трейдеру Trafigura, который, в свою очередь, передаст его на американские перерабатывающие заводы. "Как выяснила Times, часть этого золота связана с золотодобытчиками, которые платят бандам за защиту. Это позволяет криминальным элементам извлекать выгоду из знаковой сделки администрации (США – ред.)", - пишет газета. Добывающие объекты Minerven окружены территориями, находящимися под контролем преступных групп, рабочие и поставщики платят им деньги за защиту, утверждает издание. Trafigura и Minerven предложили выход из ситуации: первая закупала бы золото только с двух промышленных карьеров второй, обнесенных забором и находящихся под военной охраной. Золото предлагалось обрабатывать прямо на месте, чтобы ни криминал, ни коррумпированные чиновники его не касались. Дальше оно напрямую шло бы в США на очистку и продажу. "Это не сработало настолько чисто… Золото начало поступать (в США – ред.) еще до того, как Trafigura и независимые проверяющие посетили шахты", - поясняет газета. До их появления Trafigura уже выкупила несертифицированное золото на сотни миллионов долларов. По словам источников издания, объемы закупок с тех пор выросли до 400 килограммов золота в месяц. Как выяснила New York Times, пообщавшись с золотодобытчиками на месте, на огороженной территории карьеров Minerven работают и независимые частные бригады, которые еженедельно отдают 20 процентов добытого золота одной из местных банд "Трен де Гуайана". Остальное уходит Minerven, которая переплавляет золото и передает его Trafigura, рассказали рабочие. "Это означает, что… Соединенные Штаты импортируют слитки, которые содержат как минимум некоторое количество золота, связанного "Трен де Гуайана", - делают вывод авторы статьи. По их информации, Trafigura не может сбыть переработчикам привезенное в США золото уже полгода.
сша
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, венесуэла, николас мадуро, trafigura, золото
США, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, Trafigura, золото
18:12 28.09.2026 (обновлено: 18:15 28.09.2026)
 
В США не могут продать ввезенное из Венесуэлы золото, пишет NYT

NYT: вывезенное из Венесуэлы в США золото на сотни миллионов долларов не могут продать

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Золото на сотни миллионов долларов, ввезенное в США из Венесуэлы, лежит на складах, так как американские промышленники боятся перерабатывать его из-за возможной связи с коррупцией, криминалом и нанесения вреда экологии, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
"Частично вследствие поспешного подхода к вопросу администрации (США – ред.) все это золото, которое стоит сотни миллионов долларов, лежит нетронутое на складах… Аффинажным предприятиям в соответствии с международными правилами понадобятся гарантии, что золото не связано с финансированием банд, вредом экологии и коррупцией", - говорится в статье.
Речь идет о том самом золоте, которое власти США разрешили ввезти в страну после того, как в январе похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Портал Axios сообщил тогда, что венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже от 650 до 1000 килограммов золотых слитков сырьевому трейдеру Trafigura, который, в свою очередь, передаст его на американские перерабатывающие заводы.
"Как выяснила Times, часть этого золота связана с золотодобытчиками, которые платят бандам за защиту. Это позволяет криминальным элементам извлекать выгоду из знаковой сделки администрации (США – ред.)", - пишет газета.
Добывающие объекты Minerven окружены территориями, находящимися под контролем преступных групп, рабочие и поставщики платят им деньги за защиту, утверждает издание.
Trafigura и Minerven предложили выход из ситуации: первая закупала бы золото только с двух промышленных карьеров второй, обнесенных забором и находящихся под военной охраной. Золото предлагалось обрабатывать прямо на месте, чтобы ни криминал, ни коррумпированные чиновники его не касались. Дальше оно напрямую шло бы в США на очистку и продажу.
"Это не сработало настолько чисто… Золото начало поступать (в США – ред.) еще до того, как Trafigura и независимые проверяющие посетили шахты", - поясняет газета.
До их появления Trafigura уже выкупила несертифицированное золото на сотни миллионов долларов. По словам источников издания, объемы закупок с тех пор выросли до 400 килограммов золота в месяц.
Как выяснила New York Times, пообщавшись с золотодобытчиками на месте, на огороженной территории карьеров Minerven работают и независимые частные бригады, которые еженедельно отдают 20 процентов добытого золота одной из местных банд "Трен де Гуайана". Остальное уходит Minerven, которая переплавляет золото и передает его Trafigura, рассказали рабочие.
"Это означает, что… Соединенные Штаты импортируют слитки, которые содержат как минимум некоторое количество золота, связанного "Трен де Гуайана", - делают вывод авторы статьи.
По их информации, Trafigura не может сбыть переработчикам привезенное в США золото уже полгода.
 
СШАВЕНЕСУЭЛАНиколас МадуроTrafiguraзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала