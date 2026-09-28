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В США не могут продать ввезенное из Венесуэлы золото, пишет NYT

В США не могут продать ввезенное из Венесуэлы золото, пишет NYT - 28.09.2026, ПРАЙМ

В США не могут продать ввезенное из Венесуэлы золото, пишет NYT

Золото на сотни миллионов долларов, ввезенное в США из Венесуэлы, лежит на складах, так как американские промышленники боятся перерабатывать его из-за возможной | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T18:12+0300

2026-09-28T18:12+0300

2026-09-28T18:15+0300

сша

венесуэла

николас мадуро

trafigura

золото

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Золото на сотни миллионов долларов, ввезенное в США из Венесуэлы, лежит на складах, так как американские промышленники боятся перерабатывать его из-за возможной связи с коррупцией, криминалом и нанесения вреда экологии, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Частично вследствие поспешного подхода к вопросу администрации (США – ред.) все это золото, которое стоит сотни миллионов долларов, лежит нетронутое на складах… Аффинажным предприятиям в соответствии с международными правилами понадобятся гарантии, что золото не связано с финансированием банд, вредом экологии и коррупцией", - говорится в статье. Речь идет о том самом золоте, которое власти США разрешили ввезти в страну после того, как в январе похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Портал Axios сообщил тогда, что венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже от 650 до 1000 килограммов золотых слитков сырьевому трейдеру Trafigura, который, в свою очередь, передаст его на американские перерабатывающие заводы. "Как выяснила Times, часть этого золота связана с золотодобытчиками, которые платят бандам за защиту. Это позволяет криминальным элементам извлекать выгоду из знаковой сделки администрации (США – ред.)", - пишет газета. Добывающие объекты Minerven окружены территориями, находящимися под контролем преступных групп, рабочие и поставщики платят им деньги за защиту, утверждает издание. Trafigura и Minerven предложили выход из ситуации: первая закупала бы золото только с двух промышленных карьеров второй, обнесенных забором и находящихся под военной охраной. Золото предлагалось обрабатывать прямо на месте, чтобы ни криминал, ни коррумпированные чиновники его не касались. Дальше оно напрямую шло бы в США на очистку и продажу. "Это не сработало настолько чисто… Золото начало поступать (в США – ред.) еще до того, как Trafigura и независимые проверяющие посетили шахты", - поясняет газета. До их появления Trafigura уже выкупила несертифицированное золото на сотни миллионов долларов. По словам источников издания, объемы закупок с тех пор выросли до 400 килограммов золота в месяц. Как выяснила New York Times, пообщавшись с золотодобытчиками на месте, на огороженной территории карьеров Minerven работают и независимые частные бригады, которые еженедельно отдают 20 процентов добытого золота одной из местных банд "Трен де Гуайана". Остальное уходит Minerven, которая переплавляет золото и передает его Trafigura, рассказали рабочие. "Это означает, что… Соединенные Штаты импортируют слитки, которые содержат как минимум некоторое количество золота, связанного "Трен де Гуайана", - делают вывод авторы статьи. По их информации, Trafigura не может сбыть переработчикам привезенное в США золото уже полгода.

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сша, венесуэла, николас мадуро, trafigura, золото