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США оставили в силе антидемпинговые пошлины на импорт труб с Украины - 28.09.2026, ПРАЙМ
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США оставили в силе антидемпинговые пошлины на импорт труб с Украины
США оставили в силе антидемпинговые пошлины на импорт труб с Украины - 28.09.2026, ПРАЙМ
США оставили в силе антидемпинговые пошлины на импорт труб с Украины
Комиссия по международной торговле США (USITC) по итогам пересмотра приняла решение оставить в силе антидемпинговые пошлины на импорт труб для нефтегазовой... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:07+0300
2026-09-28T21:45+0300
газ
индия
турция
южная корея
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ВАШИНГТОН, 28 сен - ПРАЙМ. Комиссия по международной торговле США (USITC) по итогам пересмотра приняла решение оставить в силе антидемпинговые пошлины на импорт труб для нефтегазовой отрасли с Украины, говорится в уведомлении комиссии в распоряжении РИА Новости. "USITC… постановляет, что отмена приказов о введении компенсационных пошлин на трубы нефтепромыслового сортамента из Индии и Турции, а также приказов о введении антидемпинговых пошлин на трубы нефтепромыслового сортамента из Индии, Южной Кореи, Турции, с Украины и из Вьетнама с высокой вероятностью приведет к продолжению либо возобновлению нанесения материального ущерба отрасли в США", - сказано в документе. Как следует из документа, разбирательство шло больше года. Его начали еще летом 2025 года, открытые слушания прошли в июле 2026 года, а окончательно вердикт утвердили 24 сентября 2026 года.
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газ, индия, турция, южная корея
Газ, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
21:07 28.09.2026 (обновлено: 21:45 28.09.2026)
 
США оставили в силе антидемпинговые пошлины на импорт труб с Украины

Комиссия по международной торговле США оставила в силе пошлины на импорт труб с Украины

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ВАШИНГТОН, 28 сен - ПРАЙМ. Комиссия по международной торговле США (USITC) по итогам пересмотра приняла решение оставить в силе антидемпинговые пошлины на импорт труб для нефтегазовой отрасли с Украины, говорится в уведомлении комиссии в распоряжении РИА Новости.
"USITC… постановляет, что отмена приказов о введении компенсационных пошлин на трубы нефтепромыслового сортамента из Индии и Турции, а также приказов о введении антидемпинговых пошлин на трубы нефтепромыслового сортамента из Индии, Южной Кореи, Турции, с Украины и из Вьетнама с высокой вероятностью приведет к продолжению либо возобновлению нанесения материального ущерба отрасли в США", - сказано в документе.
Как следует из документа, разбирательство шло больше года. Его начали еще летом 2025 года, открытые слушания прошли в июле 2026 года, а окончательно вердикт утвердили 24 сентября 2026 года.
 
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