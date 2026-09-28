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Более ста стран присоединилось к проекту движения по финбезопасности - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Более ста стран присоединилось к проекту движения по финбезопасности
Более ста стран присоединилось к проекту движения по финбезопасности - 28.09.2026, ПРАЙМ
Более ста стран присоединилось к проекту движения по финбезопасности
Более 100 стран присоединилось к проекту Международного движения по финансовой безопасности, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T06:42+0300
2026-09-28T09:41+0300
россия
красноярск
юрий чиханчин
росфинмониторинг
минобрнауки
минпросвещения
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КРАСНОЯРСК, 28 сен - ПРАЙМ. Более 100 стран присоединилось к проекту Международного движения по финансовой безопасности, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. "На третьей Олимпиаде участники обратились к президенту Российской Федерации с просьбой запустить новый проект "Международное движение по финансовой безопасности". Сегодня к этому проекту уже присоединилось более 100 стран", - сказал Чиханчин на открытии VI Международной Олимпиады по финансовой безопасности. По его словам, неделя, проведенная участниками олимпиады в Красноярске, даст возможность показать свои знания, познакомиться с новыми людьми, поделиться своей культурой, а также поучаствовать в большом количестве мероприятий и познакомиться с городом. Он подчеркнул, что некоторые из участников олимпиады преодолели расстояние почти в 20 тысяч километров. "Боритесь, соревнуйтесь, обменивайтесь знаниями, достигайте тех результатов, которые вы действительно заслужили. А конец финальной недели даст возможность увидеть победителей", - добавил Чиханчин. Он подчеркнул, что среди участников, которые прибыли в Красноярск в текущем году, порядка 50 человек приезжают второй и третий раз. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.
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россия, красноярск, юрий чиханчин, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения
РОССИЯ, Красноярск, Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения
06:42 28.09.2026 (обновлено: 09:41 28.09.2026)
 
Более ста стран присоединилось к проекту движения по финбезопасности

Более ста стран присоединилось к проекту Международного движения по финбезопасности

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КРАСНОЯРСК, 28 сен - ПРАЙМ. Более 100 стран присоединилось к проекту Международного движения по финансовой безопасности, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"На третьей Олимпиаде участники обратились к президенту Российской Федерации с просьбой запустить новый проект "Международное движение по финансовой безопасности". Сегодня к этому проекту уже присоединилось более 100 стран", - сказал Чиханчин на открытии VI Международной Олимпиады по финансовой безопасности.
По его словам, неделя, проведенная участниками олимпиады в Красноярске, даст возможность показать свои знания, познакомиться с новыми людьми, поделиться своей культурой, а также поучаствовать в большом количестве мероприятий и познакомиться с городом.
Он подчеркнул, что некоторые из участников олимпиады преодолели расстояние почти в 20 тысяч километров.
"Боритесь, соревнуйтесь, обменивайтесь знаниями, достигайте тех результатов, которые вы действительно заслужили. А конец финальной недели даст возможность увидеть победителей", - добавил Чиханчин.
Он подчеркнул, что среди участников, которые прибыли в Красноярск в текущем году, порядка 50 человек приезжают второй и третий раз.
Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.
 
РОССИЯКрасноярскЮрий ЧиханчинРосфинмониторингМинобрнаукиМинпросвещения
 
 
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