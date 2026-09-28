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Все больше стран доверяют России совместные проекты в области мирного атома - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Все больше стран доверяют России совместные проекты в области мирного атома
Все больше стран доверяют России совместные проекты в области мирного атома - 28.09.2026, ПРАЙМ
Все больше стран доверяют России совместные проекты в области мирного атома
Все больше стран доверяют России совместные долгосрочные проекты в области мирного атома, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T09:46+0300
2026-09-28T09:46+0300
россия
узбекистан
казахстан
турция
алексей лихачев
росатом
аэс "аккую"
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Все больше стран доверяют России совместные долгосрочные проекты в области мирного атома, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Вопреки беспрецедентному внешнему давлению, мы расширяем портфель зарубежных заказов, все больше стран доверяют нам реализацию долгосрочных энергетических проектов", - отметил Лихачев в поздравлении работникам и ветеранам атомной отрасли России по случаю отмечаемого в понедельник Дня работника атомной промышленности РФ. Начато строительство уникальной интегрированной АЭС в Узбекистане, где впервые в мире на одной площадке будут построены блоки большой и малой мощности, и подписан контракт на строительство двух блоков АЭС "Балхаш" в Казахстане, добавил Лихачев. "В Турции движемся к физическому пуску первого энергоблока АЭС "Аккую". Продолжаем стройки в Бангладеш, Индии, Китае, Венгрии, Египте", - сказал Лихачев.
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россия, узбекистан, казахстан, турция, алексей лихачев, росатом, аэс "аккую"
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ТУРЦИЯ, Алексей Лихачев, Росатом, АЭС "Аккую"
09:46 28.09.2026
 
Все больше стран доверяют России совместные проекты в области мирного атома

Лихачев: все больше стран доверяют России совместные проекты в области мирного атома

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Все больше стран доверяют России совместные долгосрочные проекты в области мирного атома, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Вопреки беспрецедентному внешнему давлению, мы расширяем портфель зарубежных заказов, все больше стран доверяют нам реализацию долгосрочных энергетических проектов", - отметил Лихачев в поздравлении работникам и ветеранам атомной отрасли России по случаю отмечаемого в понедельник Дня работника атомной промышленности РФ.
Начато строительство уникальной интегрированной АЭС в Узбекистане, где впервые в мире на одной площадке будут построены блоки большой и малой мощности, и подписан контракт на строительство двух блоков АЭС "Балхаш" в Казахстане, добавил Лихачев.
"В Турции движемся к физическому пуску первого энергоблока АЭС "Аккую". Продолжаем стройки в Бангладеш, Индии, Китае, Венгрии, Египте", - сказал Лихачев.
 
РОССИЯУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНТУРЦИЯАлексей ЛихачевРосатомАЭС "Аккую"
 
 
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