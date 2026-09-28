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Суд взыскал с немецкой Swiss Re Europe 160 миллионов рублей

Суд взыскал с немецкой Swiss Re Europe 160 миллионов рублей - 28.09.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с немецкой Swiss Re Europe 160 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы по иску ООО СК "Сбербанк страхование жизни" взыскал с немецкой страховой компании Swiss Re Europe почти 160 миллионов рублей, передает... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T15:50+0300

2026-09-28T15:50+0300

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО СК "Сбербанк страхование жизни" взыскал с немецкой страховой компании Swiss Re Europe почти 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил истец, у сторон был договор перестрахования, но в марте 2022 года от ответчика поступило уведомление об одностороннем выходе из него. В течение двух с половиной лет между сторонами проходили переговоры, и был согласован размер задолженности ответчика по перестраховочным премиям, который составил около 160 миллионов рублей, сказал юрист. По его словам, немецкая компания предложила перевести деньги на счет в европейской юрисдикции, а именно в банк Swiss Re. Но поскольку "Сбербанк страхование жизни" находится под международными санкциями, воспользоваться этими денежными средствами он не смог бы, заключил представитель истца. Ответчик в свою очередь заявил, что Swiss Re Europe предложила контрагенту представить реквизиты счета в евро в любом банке, не находящемся под санкциями, но истец этого не сделал. При этом немецкая компания получила у европейских регуляторов разрешение на перевод денег в адрес российского страховщика, которое действовало до августа 2023 года. Представитель ответчика просил иск отклонить в связи с просрочкой кредитора, а также применив нормы российского законодательства о прекращении обязательства ввиду невозможности исполнения.

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