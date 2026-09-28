https://1prime.ru/20260928/sud-873726290.html
Суд взыскал с немецкой Swiss Re Europe 160 миллионов рублей
Суд взыскал с немецкой Swiss Re Europe 160 миллионов рублей - 28.09.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с немецкой Swiss Re Europe 160 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску ООО СК "Сбербанк страхование жизни" взыскал с немецкой страховой компании Swiss Re Europe почти 160 миллионов рублей, передает... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T15:50+0300
2026-09-28T15:50+0300
2026-09-28T16:06+0300
финансы
бизнес
банки
москва
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873726290.jpg?1790600789
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО СК "Сбербанк страхование жизни" взыскал с немецкой страховой компании Swiss Re Europe почти 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил истец, у сторон был договор перестрахования, но в марте 2022 года от ответчика поступило уведомление об одностороннем выходе из него. В течение двух с половиной лет между сторонами проходили переговоры, и был согласован размер задолженности ответчика по перестраховочным премиям, который составил около 160 миллионов рублей, сказал юрист. По его словам, немецкая компания предложила перевести деньги на счет в европейской юрисдикции, а именно в банк Swiss Re. Но поскольку "Сбербанк страхование жизни" находится под международными санкциями, воспользоваться этими денежными средствами он не смог бы, заключил представитель истца. Ответчик в свою очередь заявил, что Swiss Re Europe предложила контрагенту представить реквизиты счета в евро в любом банке, не находящемся под санкциями, но истец этого не сделал. При этом немецкая компания получила у европейских регуляторов разрешение на перевод денег в адрес российского страховщика, которое действовало до августа 2023 года. Представитель ответчика просил иск отклонить в связи с просрочкой кредитора, а также применив нормы российского законодательства о прекращении обязательства ввиду невозможности исполнения.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, банки, москва, ск рф
Финансы, Бизнес, Банки, МОСКВА, СК РФ
Суд взыскал с немецкой Swiss Re Europe 160 миллионов рублей
Суд взыскал с немецкой Swiss Re Europe 160 млн рублей в пользу "СберСтрахования жизни"
МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО СК "Сбербанк страхование жизни" взыскал с немецкой страховой компании Swiss Re Europe почти 160 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил истец, у сторон был договор перестрахования, но в марте 2022 года от ответчика поступило уведомление об одностороннем выходе из него. В течение двух с половиной лет между сторонами проходили переговоры, и был согласован размер задолженности ответчика по перестраховочным премиям, который составил около 160 миллионов рублей, сказал юрист.
По его словам, немецкая компания предложила перевести деньги на счет в европейской юрисдикции, а именно в банк Swiss Re. Но поскольку "Сбербанк страхование жизни" находится под международными санкциями, воспользоваться этими денежными средствами он не смог бы, заключил представитель истца.
Ответчик в свою очередь заявил, что Swiss Re Europe предложила контрагенту представить реквизиты счета в евро в любом банке, не находящемся под санкциями, но истец этого не сделал. При этом немецкая компания получила у европейских регуляторов разрешение на перевод денег в адрес российского страховщика, которое действовало до августа 2023 года.
Представитель ответчика просил иск отклонить в связи с просрочкой кредитора, а также применив нормы российского законодательства о прекращении обязательства ввиду невозможности исполнения.