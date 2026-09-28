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Суд отложил иск к Roshen из-за бренда "Мрiя"

Суд отложил иск к Roshen из-за бренда "Мрiя" - 28.09.2026, ПРАЙМ

Суд отложил иск к Roshen из-за бренда "Мрiя"

Суд по интеллектуальным правам отложил на 26 апреля слушания по иску одной из структур крымского курортного комплекса "Мрия", которая просит прекратить правовую | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:11+0300

2026-09-28T17:11+0300

2026-09-28T17:25+0300

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам отложил на 26 апреля слушания по иску одной из структур крымского курортного комплекса "Мрия", которая просит прекратить правовую охрану в России товарного знака "Мрiя", принадлежащего украинской кондитерской корпорации Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В материалах, изученных РИА Новости, пока не приводятся причины переноса, но, как правило, отложения на столь большой срок вызваны необходимостью извещения иностранных компаний о судебном разбирательстве. Иск ООО "Мрия.Гастро" к Roshen поступил в суд в мае. Товарный знак "Мрiя" был зарегистрирован Роспатентом в 2009 году для двух классов товаров, включающих в себя продукты питания – мясо, рыбу, сливочное масло, фрукты, чипсы, конфеты, мучные изделия, кофе, крупы, сахар и прочее. Истец просит аннулировать регистрацию вследствие, как он считает, неиспользования знака правообладателем в России. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Мрия.Гастро" - "деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания". А на территории курорта "Мрия" близ Ялты находится порядка 20 ресторанов и баров, сообщает его сайт. Украинская корпорация Roshen – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий.

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бизнес, россия, украина, ялта, петр порошенко, roshen, роспатент