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Хуситы заявили об активном судоходстве в Баб-эль-Мандебском проливе

Хуситы заявили об активном судоходстве в Баб-эль-Мандебском проливе - 28.09.2026, ПРАЙМ

Хуситы заявили об активном судоходстве в Баб-эль-Мандебском проливе

Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе остается активным, за пять дней через него прошли 198 судов, сообщило в понедельник министерство транспорта... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T18:54+0300

2026-09-28T18:54+0300

2026-09-28T18:58+0300

бизнес

йемен

саудовская аравия

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ДОХА, 28 сен - ПРАЙМ. Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе остается активным, за пять дней через него прошли 198 судов, сообщило в понедельник министерство транспорта правительства северного Йемена (хуситов). "За последние пять дней через Баб-эль-Мандебский пролив прошли 198 коммерческих судов. В северном - 104 судна, и 94 судна - в южном направлениях", - передало сообщение министерства йеменское агентство новостей Saba. По его данным, наибольшая интенсивность движения была зафиксирована в пятницу, 25 сентября, когда пролив пересекли 50 судов. "Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе безопасно для всех международных судов. Ограничения касаются только судов Саудовской Аравии", - отмечается в сообщении минтранспорта хуситов. Ранее хуситы сообщили, что после захвата ими городов вблизи Баб-эль-Мандебского пролива в период с 10 по 21 сентября эту водную артерию пересекли 408 судов. В июле хуситы объявили об установлении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на воздушную поддержку йеменских проправительственных войск, что привело к резкой эскалации конфликта между сторонами.

йемен

саудовская аравия

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бизнес, йемен, саудовская аравия