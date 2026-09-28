https://1prime.ru/20260928/telegram-873705726.html
Telegram за выходные заблокировал более ста тысяч групп и каналов
Telegram за выходные заблокировал более ста тысяч групп и каналов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Telegram за выходные заблокировал более ста тысяч групп и каналов
Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, обновив в субботу минимальный показатель с 25 мая, следует из статистики... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T08:09+0300
2026-09-28T08:09+0300
2026-09-28T08:09+0300
технологии
бизнес
павел дуров
telegram
вконтакте
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873705726.jpg?1790572192
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, обновив в субботу минимальный показатель с 25 мая, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, в субботу мессенджер заблокировал 53 218 групп и каналов, меньшее значение было 25 мая - 48 043. В воскресенье показатель составил 59 598 групп и каналов.
Всего за предыдущую неделю мессенджер заблокировал 471 054 групп и каналов, из них 1266 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года число блокировок составило 26 643 380, из них 179 342 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, павел дуров, telegram, вконтакте
Технологии, Бизнес, Павел Дуров, Telegram, ВКонтакте
Telegram за выходные заблокировал более ста тысяч групп и каналов
Мессенджер Telegram за выходные заблокировал более 100 тысяч групп и каналов
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, обновив в субботу минимальный показатель с 25 мая, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, в субботу мессенджер заблокировал 53 218 групп и каналов, меньшее значение было 25 мая - 48 043. В воскресенье показатель составил 59 598 групп и каналов.
Всего за предыдущую неделю мессенджер заблокировал 471 054 групп и каналов, из них 1266 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года число блокировок составило 26 643 380, из них 179 342 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.