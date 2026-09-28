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Telegram за выходные заблокировал более ста тысяч групп и каналов

Telegram за выходные заблокировал более ста тысяч групп и каналов - 28.09.2026, ПРАЙМ

Telegram за выходные заблокировал более ста тысяч групп и каналов

Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, обновив в субботу минимальный показатель с 25 мая, следует из статистики... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T08:09+0300

2026-09-28T08:09+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram за минувшие выходные заблокировал более 100 тысяч групп и каналов, обновив в субботу минимальный показатель с 25 мая, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, согласно данным, в субботу мессенджер заблокировал 53 218 групп и каналов, меньшее значение было 25 мая - 48 043. В воскресенье показатель составил 59 598 групп и каналов. Всего за предыдущую неделю мессенджер заблокировал 471 054 групп и каналов, из них 1266 сообществ, "связанных с терроризмом". С начала года число блокировок составило 26 643 380, из них 179 342 сообществ, "связанных с терроризмом". Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, павел дуров, telegram, вконтакте