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Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram
Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram - 28.09.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram
Мошенники в Telegram-каналах предлагают россиянам скачать удаленные из App Store приложения с целью кражи личных данных, рассказали РИА Новости в магазине... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T22:25+0300
2026-09-28T22:25+0300
технологии
финансы
банки
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Мошенники в Telegram-каналах предлагают россиянам скачать удаленные из App Store приложения с целью кражи личных данных, рассказали РИА Новости в магазине приложений RuStore и IT-компании F6. "Пользователей массово заманивают в Telegram-каналы, которые обещают помочь скачать недоступные в России или удаленные из App Store приложения", - говорится в исследовании компании. Отмечается, что после перехода в мошеннический Telegram-канал жертве отправляется инструкция, по которой необходимо выйти из собственной учетной записи на устройстве и авторизоваться в чужом аккаунте: логин и пароль пользователю передают "кураторы" канала. После этого жертва обычно сталкивается с серьезными последствиями. Настоящий владелец аккаунта может дистанционно пометить устройство как потерянное или заблокировать его через функцию "Найти iPhone", а данные на телефоне и в iCloud могут быть удалены. "При этом пострадавший теряет доступ как к своему Apple ID, так и к аккаунту, который ему передали мошенники. Восстановить устройство и вернуть сохраненную информацию в таких случаях чаще всего уже не удается", - прокомментировали эксперты компаний. Кроме того, специалисты предупредили, что еще в 2025 году в интернете начала появляться информация о том, что RuStore якобы можно установить на iPhone. "На самом деле приложение RuStore для iOS не существует. Поэтому предложения скачать "RuStore для iPhone", установить специальный файл или передать данные для "активации" приложения должны насторожить пользователя", - добавили там. Как отмечают в компаниях, подобные предложения могут использоваться как приманка для перехода на сторонние сайты или загрузки неизвестных файлов. При этом внешний вид поддельного приложения или страницы может быть похож на настоящий сервис. Эксперты рекомендуют заранее проверять источники информации и не следовать инструкциям из сторонних чатов и непроверенных каналов.
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технологии, финансы, банки
Технологии, Финансы, Банки
22:25 28.09.2026
 
Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram

RuStore: мошенники предлагают россиянам скачать удаленные из App Store приложения

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Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Мошенники в Telegram-каналах предлагают россиянам скачать удаленные из App Store приложения с целью кражи личных данных, рассказали РИА Новости в магазине приложений RuStore и IT-компании F6.
"Пользователей массово заманивают в Telegram-каналы, которые обещают помочь скачать недоступные в России или удаленные из App Store приложения", - говорится в исследовании компании.
Отмечается, что после перехода в мошеннический Telegram-канал жертве отправляется инструкция, по которой необходимо выйти из собственной учетной записи на устройстве и авторизоваться в чужом аккаунте: логин и пароль пользователю передают "кураторы" канала.
После этого жертва обычно сталкивается с серьезными последствиями. Настоящий владелец аккаунта может дистанционно пометить устройство как потерянное или заблокировать его через функцию "Найти iPhone", а данные на телефоне и в iCloud могут быть удалены.
"При этом пострадавший теряет доступ как к своему Apple ID, так и к аккаунту, который ему передали мошенники. Восстановить устройство и вернуть сохраненную информацию в таких случаях чаще всего уже не удается", - прокомментировали эксперты компаний.
Кроме того, специалисты предупредили, что еще в 2025 году в интернете начала появляться информация о том, что RuStore якобы можно установить на iPhone. "На самом деле приложение RuStore для iOS не существует. Поэтому предложения скачать "RuStore для iPhone", установить специальный файл или передать данные для "активации" приложения должны насторожить пользователя", - добавили там.
Как отмечают в компаниях, подобные предложения могут использоваться как приманка для перехода на сторонние сайты или загрузки неизвестных файлов. При этом внешний вид поддельного приложения или страницы может быть похож на настоящий сервис.
Эксперты рекомендуют заранее проверять источники информации и не следовать инструкциям из сторонних чатов и непроверенных каналов.
 
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