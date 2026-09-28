https://1prime.ru/20260928/telesport-873727751.html

Основателя "Телеспорт груп" попросили привлечь к ответственности по долгам

Основателя "Телеспорт груп" попросили привлечь к ответственности по долгам - 28.09.2026, ПРАЙМ

Основателя "Телеспорт груп" попросили привлечь к ответственности по долгам

Конкурсный управляющий АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, просит арбитражный суд Москвы привлечь ее... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:26+0300

2026-09-28T16:26+0300

2026-09-28T16:29+0300

бизнес

финансы

московская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873727751.jpg?1790602196

МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, просит арбитражный суд Москвы привлечь ее основателя и бывшего руководителя Петра Макаренко к субсидиарной ответственности по ее долгам, которые оцениваются примерно в 3,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Соответствующее заявление Александра Банкина будет рассмотрено в конце октября. Суд признал эту компанию банкротом в декабре прошлого года по упрощенной процедуре ликвидируемого ее собственниками должника. В реестр требований ее кредиторов включены требования ООО "Управляющая компания национального коневодческого союза" в размере свыше 1,4 миллиарда рублей, букмекера "Фонбет" (около 1,3 миллиарда), Первого канала (около 425 миллионов) и букмекера "Лига ставок" (около 38 миллионов). Сам Макаренко был признан банкротом в октябре 2025 года арбитражным судом Московской области, открыта процедура реализации его имущества. Его долги тогда оценивались почти в 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии суд признал обоснованным еще ряд требований кредиторов к бизнесмену. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел ранее по заявлению "Телеспорт груп". "Телеспорт груп" занималась трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, московская область