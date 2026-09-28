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Основателя "Телеспорт груп" попросили привлечь к ответственности по долгам - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Основателя "Телеспорт груп" попросили привлечь к ответственности по долгам
Основателя "Телеспорт груп" попросили привлечь к ответственности по долгам - 28.09.2026, ПРАЙМ
Основателя "Телеспорт груп" попросили привлечь к ответственности по долгам
Конкурсный управляющий АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, просит арбитражный суд Москвы привлечь ее... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T16:26+0300
2026-09-28T16:29+0300
бизнес
финансы
московская область
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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, просит арбитражный суд Москвы привлечь ее основателя и бывшего руководителя Петра Макаренко к субсидиарной ответственности по ее долгам, которые оцениваются примерно в 3,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Соответствующее заявление Александра Банкина будет рассмотрено в конце октября. Суд признал эту компанию банкротом в декабре прошлого года по упрощенной процедуре ликвидируемого ее собственниками должника. В реестр требований ее кредиторов включены требования ООО "Управляющая компания национального коневодческого союза" в размере свыше 1,4 миллиарда рублей, букмекера "Фонбет" (около 1,3 миллиарда), Первого канала (около 425 миллионов) и букмекера "Лига ставок" (около 38 миллионов). Сам Макаренко был признан банкротом в октябре 2025 года арбитражным судом Московской области, открыта процедура реализации его имущества. Его долги тогда оценивались почти в 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии суд признал обоснованным еще ряд требований кредиторов к бизнесмену. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел ранее по заявлению "Телеспорт груп". "Телеспорт груп" занималась трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.
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бизнес, финансы, московская область
Бизнес, Финансы, Московская область
16:26 28.09.2026 (обновлено: 16:29 28.09.2026)
 
Основателя "Телеспорт груп" попросили привлечь к ответственности по долгам

Основателя "Телеспорт груп" Макаренко попросили привлечь к ответственности по ее долгам

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, просит арбитражный суд Москвы привлечь ее основателя и бывшего руководителя Петра Макаренко к субсидиарной ответственности по ее долгам, которые оцениваются примерно в 3,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Соответствующее заявление Александра Банкина будет рассмотрено в конце октября.
Суд признал эту компанию банкротом в декабре прошлого года по упрощенной процедуре ликвидируемого ее собственниками должника.
В реестр требований ее кредиторов включены требования ООО "Управляющая компания национального коневодческого союза" в размере свыше 1,4 миллиарда рублей, букмекера "Фонбет" (около 1,3 миллиарда), Первого канала (около 425 миллионов) и букмекера "Лига ставок" (около 38 миллионов).
Сам Макаренко был признан банкротом в октябре 2025 года арбитражным судом Московской области, открыта процедура реализации его имущества. Его долги тогда оценивались почти в 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии суд признал обоснованным еще ряд требований кредиторов к бизнесмену. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел ранее по заявлению "Телеспорт груп".
"Телеспорт груп" занималась трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.
 
БизнесФинансыМосковская область
 
 
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