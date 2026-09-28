https://1prime.ru/20260928/tramp-873704377.html

Трамп допустил запрет на экспорт дизеля

Трамп допустил запрет на экспорт дизеля - 28.09.2026, ПРАЙМ

Трамп допустил запрет на экспорт дизеля

Президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт дизеля, отметил, что Штаты рассматривают этот вариант. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T00:54+0300

2026-09-28T00:54+0300

2026-09-28T09:35+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/05/868051348_0:221:2400:1571_1920x0_80_0_0_65a767520138ddc7b34b533b63f86b58.png

НЬЮ-ЙОРК, 28 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт дизеля, отметил, что Штаты рассматривают этот вариант. "Мы очень серьезно об этом раздумываем. Мы можем это сделать", – сказал он в интервью телеканалу Fox. Глава американского минэнерго Крис Райт заявлял ранее, что введение полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива не поможет решить топливный кризис, так как из-за него могут взлететь цены на другие виды топлива.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп