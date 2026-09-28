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Трамп допустил запрет на экспорт дизеля
Трамп допустил запрет на экспорт дизеля - 28.09.2026, ПРАЙМ
Трамп допустил запрет на экспорт дизеля
Президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт дизеля, отметил, что Штаты рассматривают этот вариант. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T00:54+0300
2026-09-28T00:54+0300
2026-09-28T09:35+0300
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НЬЮ-ЙОРК, 28 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт дизеля, отметил, что Штаты рассматривают этот вариант. "Мы очень серьезно об этом раздумываем. Мы можем это сделать", – сказал он в интервью телеканалу Fox. Глава американского минэнерго Крис Райт заявлял ранее, что введение полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива не поможет решить топливный кризис, так как из-за него могут взлететь цены на другие виды топлива.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Трамп допустил запрет на экспорт дизеля
Президент США Трамп допустил запрет на экспорт дизеля
НЬЮ-ЙОРК, 28 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт дизеля, отметил, что Штаты рассматривают этот вариант.
"Мы очень серьезно об этом раздумываем. Мы можем это сделать", – сказал он в интервью телеканалу Fox.
Глава американского минэнерго Крис Райт заявлял ранее, что введение полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива не поможет решить топливный кризис, так как из-за него могут взлететь цены на другие виды топлива.