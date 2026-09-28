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Трамп под лупой: демократы намерены расследовать сделки президента - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп под лупой: демократы намерены расследовать сделки президента
Трамп под лупой: демократы намерены расследовать сделки президента - 28.09.2026, ПРАЙМ
Трамп под лупой: демократы намерены расследовать сделки президента
Демократы планируют начать расследования в отношении корпоративных доноров и деловых партнеров семьи президента США Дональда Трампа, если возьмут под контроль... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:36+0300
2026-09-28T17:57+0300
мировая экономика
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Демократы планируют начать расследования в отношении корпоративных доноров и деловых партнеров семьи президента США Дональда Трампа, если возьмут под контроль Палату представителей или Сенат по итогам промежуточных выборов в ноябре, пишет Reuters. В зоне особого внимания — криптокомпании, связанные с Трампом, и венчурная фирма его старшего сына 1789 Capital.&quot;Не думаю, что у демократов хватит терпения. Запросы на документы будут поступать довольно быстро. Тянуть время, как раньше, не получится&quot;, — заявила бывший главный юрисконсульт спикера Палаты представителей Эшли Каллен.Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис пообещал привлекать нарушителей к ответственности "с первого дня". В Белом доме заявили, что у демократов нет повестки, а есть только планы "безосновательно нацеливаться на здравую повестку президента Трампа". Корпорации для расследований — легкая мишень, так как не могут ссылаться на исполнительную привилегию, отмечает агентство.Особый интерес у демократов вызывают зять Трампа Джаред Кушнер и его инвестиционная компания Affinity Partners, а также кредит Пентагона на 620 миллионов долларов стартапу Vulcan Elements, выданный через несколько месяцев после инвестиций фонда Трампа-младшего. Компании, связанные с семьей президента, уже готовятся к расследованиям: нанимают юристов для аудитов и фирмы по кризисным коммуникациям.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, reuters, джаред кушнер, финансы
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Reuters, Джаред Кушнер, Финансы
17:36 28.09.2026 (обновлено: 17:57 28.09.2026)
 
Трамп под лупой: демократы намерены расследовать сделки президента

Reuters: целями расследований демократов станут криптофирмы Трампа и венчурный фонд

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Демократы планируют начать расследования в отношении корпоративных доноров и деловых партнеров семьи президента США Дональда Трампа, если возьмут под контроль Палату представителей или Сенат по итогам промежуточных выборов в ноябре, пишет Reuters. В зоне особого внимания — криптокомпании, связанные с Трампом, и венчурная фирма его старшего сына 1789 Capital.

"Не думаю, что у демократов хватит терпения. Запросы на документы будут поступать довольно быстро. Тянуть время, как раньше, не получится", — заявила бывший главный юрисконсульт спикера Палаты представителей Эшли Каллен.

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис пообещал привлекать нарушителей к ответственности "с первого дня". В Белом доме заявили, что у демократов нет повестки, а есть только планы "безосновательно нацеливаться на здравую повестку президента Трампа". Корпорации для расследований — легкая мишень, так как не могут ссылаться на исполнительную привилегию, отмечает агентство.
Особый интерес у демократов вызывают зять Трампа Джаред Кушнер и его инвестиционная компания Affinity Partners, а также кредит Пентагона на 620 миллионов долларов стартапу Vulcan Elements, выданный через несколько месяцев после инвестиций фонда Трампа-младшего. Компании, связанные с семьей президента, уже готовятся к расследованиям: нанимают юристов для аудитов и фирмы по кризисным коммуникациям.
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампReutersДжаред КушнерФинансы
 
 
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