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Трамп под лупой: демократы намерены расследовать сделки президента

Трамп под лупой: демократы намерены расследовать сделки президента - 28.09.2026, ПРАЙМ

Трамп под лупой: демократы намерены расследовать сделки президента

Демократы планируют начать расследования в отношении корпоративных доноров и деловых партнеров семьи президента США Дональда Трампа, если возьмут под контроль... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:36+0300

2026-09-28T17:36+0300

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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Демократы планируют начать расследования в отношении корпоративных доноров и деловых партнеров семьи президента США Дональда Трампа, если возьмут под контроль Палату представителей или Сенат по итогам промежуточных выборов в ноябре, пишет Reuters. В зоне особого внимания — криптокомпании, связанные с Трампом, и венчурная фирма его старшего сына 1789 Capital."Не думаю, что у демократов хватит терпения. Запросы на документы будут поступать довольно быстро. Тянуть время, как раньше, не получится", — заявила бывший главный юрисконсульт спикера Палаты представителей Эшли Каллен.Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис пообещал привлекать нарушителей к ответственности "с первого дня". В Белом доме заявили, что у демократов нет повестки, а есть только планы "безосновательно нацеливаться на здравую повестку президента Трампа". Корпорации для расследований — легкая мишень, так как не могут ссылаться на исполнительную привилегию, отмечает агентство.Особый интерес у демократов вызывают зять Трампа Джаред Кушнер и его инвестиционная компания Affinity Partners, а также кредит Пентагона на 620 миллионов долларов стартапу Vulcan Elements, выданный через несколько месяцев после инвестиций фонда Трампа-младшего. Компании, связанные с семьей президента, уже готовятся к расследованиям: нанимают юристов для аудитов и фирмы по кризисным коммуникациям.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, reuters, джаред кушнер, финансы