Трамп под лупой: демократы намерены расследовать сделки президента
Reuters: целями расследований демократов станут криптофирмы Трампа и венчурный фонд
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Демократы планируют начать расследования в отношении корпоративных доноров и деловых партнеров семьи президента США Дональда Трампа, если возьмут под контроль Палату представителей или Сенат по итогам промежуточных выборов в ноябре, пишет Reuters. В зоне особого внимания — криптокомпании, связанные с Трампом, и венчурная фирма его старшего сына 1789 Capital.
"Не думаю, что у демократов хватит терпения. Запросы на документы будут поступать довольно быстро. Тянуть время, как раньше, не получится", — заявила бывший главный юрисконсульт спикера Палаты представителей Эшли Каллен.
Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис пообещал привлекать нарушителей к ответственности "с первого дня". В Белом доме заявили, что у демократов нет повестки, а есть только планы "безосновательно нацеливаться на здравую повестку президента Трампа". Корпорации для расследований — легкая мишень, так как не могут ссылаться на исполнительную привилегию, отмечает агентство.
Особый интерес у демократов вызывают зять Трампа Джаред Кушнер и его инвестиционная компания Affinity Partners, а также кредит Пентагона на 620 миллионов долларов стартапу Vulcan Elements, выданный через несколько месяцев после инвестиций фонда Трампа-младшего. Компании, связанные с семьей президента, уже готовятся к расследованиям: нанимают юристов для аудитов и фирмы по кризисным коммуникациям.