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Трамп уверен, что Канада предложит отменить пошлины в рамках новой сделки - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп уверен, что Канада предложит отменить пошлины в рамках новой сделки
Трамп уверен, что Канада предложит отменить пошлины в рамках новой сделки - 28.09.2026, ПРАЙМ
Трамп уверен, что Канада предложит отменить пошлины в рамках новой сделки
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Канады в течение ближайших трех-четырех недель сами обратятся к Вашингтону с предложением полностью... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T22:38+0300
2026-09-28T22:38+0300
мировая экономика
бизнес
канада
сша
вашингтон
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
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ВАШИНГТОН, 28 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Канады в течение ближайших трех-четырех недель сами обратятся к Вашингтону с предложением полностью отменить все торговые пошлины в рамках новой сделки. "Я думаю, что в ближайшие три-четыре недели произойдет следующее: они (Канада – ред.) придут к нам и скажут: "Мы собираемся отменить все пошлины". Мы выиграем… Они придут и скажут: "Сэр, мы виноваты". Они очень, очень плохо относились к США. Я думаю, что сделка будет заключена, но это должна быть справедливая сделка", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете. Торговые отношения между США и Канадой переживают период жесткого противостояния. После введения Вашингтоном масштабных пошлин на канадский импорт Оттава в ответ обложила зеркальными сборами американские товары на десятки миллиардов долларов, затронув сталь, молочную продукцию и сельхозтехнику. Ранее Трамп также пригрозил свернуть торговлю с Европой по многим направлениям, если Канада получит статус ассоциированного члена Евросоюза. Поводом для резкой реакции главы Белого дома послужили заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале проработки соответствующего механизма для Оттавы ранее в сентябре.
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мировая экономика, бизнес, канада, сша, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Мировая экономика, Бизнес, КАНАДА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
22:38 28.09.2026
 
Трамп уверен, что Канада предложит отменить пошлины в рамках новой сделки

Трамп: Канада в ближайшие три-четыре недели предложит отменить все пошлины

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ВАШИНГТОН, 28 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Канады в течение ближайших трех-четырех недель сами обратятся к Вашингтону с предложением полностью отменить все торговые пошлины в рамках новой сделки.
"Я думаю, что в ближайшие три-четыре недели произойдет следующее: они (Канада – ред.) придут к нам и скажут: "Мы собираемся отменить все пошлины". Мы выиграем… Они придут и скажут: "Сэр, мы виноваты". Они очень, очень плохо относились к США. Я думаю, что сделка будет заключена, но это должна быть справедливая сделка", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Торговые отношения между США и Канадой переживают период жесткого противостояния. После введения Вашингтоном масштабных пошлин на канадский импорт Оттава в ответ обложила зеркальными сборами американские товары на десятки миллиардов долларов, затронув сталь, молочную продукцию и сельхозтехнику.
Ранее Трамп также пригрозил свернуть торговлю с Европой по многим направлениям, если Канада получит статус ассоциированного члена Евросоюза. Поводом для резкой реакции главы Белого дома послужили заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале проработки соответствующего механизма для Оттавы ранее в сентябре.
 
Мировая экономикаБизнесКАНАДАСШАВАШИНГТОНДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
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