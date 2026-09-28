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Трамп уверен, что Канада предложит отменить пошлины в рамках новой сделки
Трамп уверен, что Канада предложит отменить пошлины в рамках новой сделки - 28.09.2026, ПРАЙМ
Трамп уверен, что Канада предложит отменить пошлины в рамках новой сделки
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Канады в течение ближайших трех-четырех недель сами обратятся к Вашингтону с предложением полностью... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T22:38+0300
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ВАШИНГТОН, 28 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Канады в течение ближайших трех-четырех недель сами обратятся к Вашингтону с предложением полностью отменить все торговые пошлины в рамках новой сделки.
"Я думаю, что в ближайшие три-четыре недели произойдет следующее: они (Канада – ред.) придут к нам и скажут: "Мы собираемся отменить все пошлины". Мы выиграем… Они придут и скажут: "Сэр, мы виноваты". Они очень, очень плохо относились к США. Я думаю, что сделка будет заключена, но это должна быть справедливая сделка", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Торговые отношения между США и Канадой переживают период жесткого противостояния. После введения Вашингтоном масштабных пошлин на канадский импорт Оттава в ответ обложила зеркальными сборами американские товары на десятки миллиардов долларов, затронув сталь, молочную продукцию и сельхозтехнику.
Ранее Трамп также пригрозил свернуть торговлю с Европой по многим направлениям, если Канада получит статус ассоциированного члена Евросоюза. Поводом для резкой реакции главы Белого дома послужили заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале проработки соответствующего механизма для Оттавы ранее в сентябре.
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Трамп уверен, что Канада предложит отменить пошлины в рамках новой сделки
Трамп: Канада в ближайшие три-четыре недели предложит отменить все пошлины
ВАШИНГТОН, 28 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Канады в течение ближайших трех-четырех недель сами обратятся к Вашингтону с предложением полностью отменить все торговые пошлины в рамках новой сделки.
"Я думаю, что в ближайшие три-четыре недели произойдет следующее: они (Канада – ред.) придут к нам и скажут: "Мы собираемся отменить все пошлины". Мы выиграем… Они придут и скажут: "Сэр, мы виноваты". Они очень, очень плохо относились к США. Я думаю, что сделка будет заключена, но это должна быть справедливая сделка", - заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Торговые отношения между США и Канадой переживают период жесткого противостояния. После введения Вашингтоном масштабных пошлин на канадский импорт Оттава в ответ обложила зеркальными сборами американские товары на десятки миллиардов долларов, затронув сталь, молочную продукцию и сельхозтехнику.
Ранее Трамп также пригрозил свернуть торговлю с Европой по многим направлениям, если Канада получит статус ассоциированного члена Евросоюза. Поводом для резкой реакции главы Белого дома послужили заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале проработки соответствующего механизма для Оттавы ранее в сентябре.