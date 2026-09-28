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ЦБ рекомендовал банкам возвращать доступ к картам в течение дня - 28.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ рекомендовал банкам возвращать доступ к картам в течение дня
ЦБ рекомендовал банкам возвращать доступ к картам в течение дня - 28.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ рекомендовал банкам возвращать доступ к картам в течение дня
Банк России рекомендовал банкам возвращать доступ к электронным средствам платежа (ЭСП), в том числе картам и кошелькам, в течение одного дня после проверки... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:17+0300
2026-09-28T17:28+0300
банки
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам возвращать доступ к электронным средствам платежа (ЭСП), в том числе картам и кошелькам, в течение одного дня после проверки жалобы клиента и принятия положительного решения по заявлению, следует из информационного письма регулятора. Так, в случае приостановления использования ЭСП клиент вправе обратиться к оператору по переводу денежных средств с заявлением о возобновлении использования. Оператор обязан рассматривать заявление клиента и предоставить ему информацию о результате в срок, установленный договором, но не более 30 дней (не более 60 дней для трансграничных переводов). В случае принятия положительного решения, ЦБ рекомендует операторам в срок, "не превышающий одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о возобновлении использования клиентом ЭСП, предоставлять клиенту возможность использовать соответствующее ЭСП в целях совершения операций". "Банк России рекомендует обратить особое внимание на реализацию рекомендаций, содержащихся в настоящем информационном письме, в отношении клиентов, являющихся участниками специальной военной операции", - говорится также в документе. В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством. Набиуллина также подчеркнула, что в таких ситуациях важно принять все меры, чтобы у добросовестных людей средства не блокировались.
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40
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банки, финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
17:17 28.09.2026 (обновлено: 17:28 28.09.2026)
 
ЦБ рекомендовал банкам возвращать доступ к картам в течение дня

ЦБ рекомендовал банкам возвращать доступ к картам в течение дня после проверки жалобы

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал банкам возвращать доступ к электронным средствам платежа (ЭСП), в том числе картам и кошелькам, в течение одного дня после проверки жалобы клиента и принятия положительного решения по заявлению, следует из информационного письма регулятора.
Так, в случае приостановления использования ЭСП клиент вправе обратиться к оператору по переводу денежных средств с заявлением о возобновлении использования. Оператор обязан рассматривать заявление клиента и предоставить ему информацию о результате в срок, установленный договором, но не более 30 дней (не более 60 дней для трансграничных переводов).
В случае принятия положительного решения, ЦБ рекомендует операторам в срок, "не превышающий одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о возобновлении использования клиентом ЭСП, предоставлять клиенту возможность использовать соответствующее ЭСП в целях совершения операций".
"Банк России рекомендует обратить особое внимание на реализацию рекомендаций, содержащихся в настоящем информационном письме, в отношении клиентов, являющихся участниками специальной военной операции", - говорится также в документе.
В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством. Набиуллина также подчеркнула, что в таких ситуациях важно принять все меры, чтобы у добросовестных людей средства не блокировались.
 
БанкиФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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