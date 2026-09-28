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Россиян научили, как сэкономить на билетах в 2026 году - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Россиян научили, как сэкономить на билетах в 2026 году
Россиян научили, как сэкономить на билетах в 2026 году - 28.09.2026, ПРАЙМ
Россиян научили, как сэкономить на билетах в 2026 году
Идея покупать билеты в определенные дни в 2026 году уже не работает, но есть другие способы экономии, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T06:06+0300
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Идея покупать билеты в определенные дни в 2026 году уже не работает, но есть другие способы экономии, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.Первый способ — покупать заранее хотя бы за два месяца по России и за несколько месяцев в случае дальнего зарубежья. Это правило работает и для авиа, и для железной дороги: чем ближе к дате отправления, тем выше тариф.Второй способ — обратить внимание на опции багажа. Выгоднее оплатить его сразу. Учесть возможности кэшбэка: в ряде случаев 5%, а бывает и 10–20%, применяемых для стимулирования использования того или иного сервиса, развиваемого банком.Третий — использовать агрегаторы и сложные маршруты.&quot;Вместо длинных перелетов в города без прямого сообщения из России часто бывает выгоднее брать билет до авиахаба и потом самостоятельно пересаживаться. Бывает, что выгоднее провести день-два в Ташкенте, Стамбуле или Ереване и потом продолжить поездку&quot;, - говорит Цыганов.При этом могут быть скидки на отели, электричку до города или аренду автомобилей для пассажиров определённых авиакомпаний, что может составить существенную экономию.Четвертый способ — не увлекаться невозвратными тарифами. Они дешевле на 20–50%, но экономия оправдана только при уверенности в планах.И, наконец, пятый – забыть про "вторники" и прочие выгодные дни, когда традиционно билеты были дешевле: динамическое ценообразование не допускает таких преимуществ. Алгоритмы перевозчиков корректируют цену в реальном времени, поэтому "дешёвых дней" больше не существует. Ждать их слишком рискованно.Экономия в 2026 году требует более внимательного подхода: читать условия до оплаты, считать дополнительные услуги и не полагаться на старые схемы, заключил Цыганов.
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эксклюзив, бизнес, авиабилеты, путешествия
Эксклюзив, Бизнес, авиабилеты, путешествия
06:06 28.09.2026
 
Россиян научили, как сэкономить на билетах в 2026 году

Эксперт Цыганов перечислил способы выгодной покупки авиабилетов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк#Покупка авиабилетов во Владивостоке
#Покупка авиабилетов во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Идея покупать билеты в определенные дни в 2026 году уже не работает, но есть другие способы экономии, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.
Первый способ — покупать заранее хотя бы за два месяца по России и за несколько месяцев в случае дальнего зарубежья. Это правило работает и для авиа, и для железной дороги: чем ближе к дате отправления, тем выше тариф.
Второй способ — обратить внимание на опции багажа. Выгоднее оплатить его сразу. Учесть возможности кэшбэка: в ряде случаев 5%, а бывает и 10–20%, применяемых для стимулирования использования того или иного сервиса, развиваемого банком.
Третий — использовать агрегаторы и сложные маршруты.

"Вместо длинных перелетов в города без прямого сообщения из России часто бывает выгоднее брать билет до авиахаба и потом самостоятельно пересаживаться. Бывает, что выгоднее провести день-два в Ташкенте, Стамбуле или Ереване и потом продолжить поездку", - говорит Цыганов.

При этом могут быть скидки на отели, электричку до города или аренду автомобилей для пассажиров определённых авиакомпаний, что может составить существенную экономию.
Четвертый способ — не увлекаться невозвратными тарифами. Они дешевле на 20–50%, но экономия оправдана только при уверенности в планах.
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И, наконец, пятый – забыть про "вторники" и прочие выгодные дни, когда традиционно билеты были дешевле: динамическое ценообразование не допускает таких преимуществ. Алгоритмы перевозчиков корректируют цену в реальном времени, поэтому "дешёвых дней" больше не существует. Ждать их слишком рискованно.
Экономия в 2026 году требует более внимательного подхода: читать условия до оплаты, считать дополнительные услуги и не полагаться на старые схемы, заключил Цыганов.
 
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