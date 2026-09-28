https://1prime.ru/20260928/tsyganov-873686224.html
Россиян научили, как сэкономить на билетах в 2026 году
Россиян научили, как сэкономить на билетах в 2026 году - 28.09.2026, ПРАЙМ
Россиян научили, как сэкономить на билетах в 2026 году
Идея покупать билеты в определенные дни в 2026 году уже не работает, но есть другие способы экономии, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T06:06+0300
2026-09-28T06:06+0300
2026-09-28T06:06+0300
эксклюзив
бизнес
авиабилеты
путешествия
https://cdnn.1prime.ru/img/82692/55/826925517_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6a170c09940e7ba651bb8810de6e781b.jpg
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Идея покупать билеты в определенные дни в 2026 году уже не работает, но есть другие способы экономии, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.Первый способ — покупать заранее хотя бы за два месяца по России и за несколько месяцев в случае дальнего зарубежья. Это правило работает и для авиа, и для железной дороги: чем ближе к дате отправления, тем выше тариф.Второй способ — обратить внимание на опции багажа. Выгоднее оплатить его сразу. Учесть возможности кэшбэка: в ряде случаев 5%, а бывает и 10–20%, применяемых для стимулирования использования того или иного сервиса, развиваемого банком.Третий — использовать агрегаторы и сложные маршруты."Вместо длинных перелетов в города без прямого сообщения из России часто бывает выгоднее брать билет до авиахаба и потом самостоятельно пересаживаться. Бывает, что выгоднее провести день-два в Ташкенте, Стамбуле или Ереване и потом продолжить поездку", - говорит Цыганов.При этом могут быть скидки на отели, электричку до города или аренду автомобилей для пассажиров определённых авиакомпаний, что может составить существенную экономию.Четвертый способ — не увлекаться невозвратными тарифами. Они дешевле на 20–50%, но экономия оправдана только при уверенности в планах.И, наконец, пятый – забыть про "вторники" и прочие выгодные дни, когда традиционно билеты были дешевле: динамическое ценообразование не допускает таких преимуществ. Алгоритмы перевозчиков корректируют цену в реальном времени, поэтому "дешёвых дней" больше не существует. Ждать их слишком рискованно.Экономия в 2026 году требует более внимательного подхода: читать условия до оплаты, считать дополнительные услуги и не полагаться на старые схемы, заключил Цыганов.
https://1prime.ru/20260923/aviabilety-873584265.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82692/55/826925517_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_186b9125af57a21fa38785e195f4e307.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эксклюзив, бизнес, авиабилеты, путешествия
Эксклюзив, Бизнес, авиабилеты, путешествия
Россиян научили, как сэкономить на билетах в 2026 году
Эксперт Цыганов перечислил способы выгодной покупки авиабилетов
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Идея покупать билеты в определенные дни в 2026 году уже не работает, но есть другие способы экономии, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.
Первый способ — покупать заранее хотя бы за два месяца по России и за несколько месяцев в случае дальнего зарубежья. Это правило работает и для авиа, и для железной дороги: чем ближе к дате отправления, тем выше тариф.
Второй способ — обратить внимание на опции багажа. Выгоднее оплатить его сразу. Учесть возможности кэшбэка: в ряде случаев 5%, а бывает и 10–20%, применяемых для стимулирования использования того или иного сервиса, развиваемого банком.
Третий — использовать агрегаторы и сложные маршруты.
"Вместо длинных перелетов в города без прямого сообщения из России часто бывает выгоднее брать билет до авиахаба и потом самостоятельно пересаживаться. Бывает, что выгоднее провести день-два в Ташкенте, Стамбуле или Ереване и потом продолжить поездку", - говорит Цыганов.
При этом могут быть скидки на отели, электричку до города или аренду автомобилей для пассажиров определённых авиакомпаний, что может составить существенную экономию.
Четвертый способ — не увлекаться невозвратными тарифами. Они дешевле на 20–50%, но экономия оправдана только при уверенности в планах.
В России могут подорожать авиабилеты из-за нового сбора, пишут СМИ
И, наконец, пятый – забыть про "вторники" и прочие выгодные дни, когда традиционно билеты были дешевле: динамическое ценообразование не допускает таких преимуществ. Алгоритмы перевозчиков корректируют цену в реальном времени, поэтому "дешёвых дней" больше не существует. Ждать их слишком рискованно.
Экономия в 2026 году требует более внимательного подхода: читать условия до оплаты, считать дополнительные услуги и не полагаться на старые схемы, заключил Цыганов.