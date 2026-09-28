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В Испании готовят меры по регулированию цен на жилье, пишут СМИ

В Испании готовят меры по регулированию цен на жилье, пишут СМИ - 28.09.2026, ПРАЙМ

В Испании готовят меры по регулированию цен на жилье, пишут СМИ

Правительство Испании на фоне массовых протестов из-за жилищного кризиса готовит новый пакет мер по регулированию ситуации в секторе, сообщает газета Pais. | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T18:24+0300

2026-09-28T18:24+0300

2026-09-28T18:32+0300

недвижимость

мировая экономика

мадрид

испания

совет министров

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МАДРИД, 28 сен - ПРАЙМ. Правительство Испании на фоне массовых протестов из-за жилищного кризиса готовит новый пакет мер по регулированию ситуации в секторе, сообщает газета Pais. Переговоры ускорились после резонансного выселения в Мадриде 87-летней Марикармен Абаскаль, которая проживала в своей квартире с 1956 года. Ее случай вызвал волну протестов в Мадриде и стал одним из символов нынешнего жилищного кризиса. "Защита от выселений, запрет на спекулятивную покупку жилья так называемыми фондами-стервятниками, "стабилизация" договоров аренды и помощь гражданам, у которых нет накоплений на покупку жилья. Таковы некоторые из мер, которые обсуждаются в ходе переговоров правительства с парламентскими группами по новому пакету мер в жилищной сфере", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Кабинет рассчитывает вынести новый декрет о жилье на заседание Совета министров во вторник. Среди обсуждаемых мер - возможная заморозка или продление действующих договоров аренды. Одновременно рассматриваются налоговые льготы как для арендаторов, так и для собственников, которые сдают жилье и могут быть затронуты такими ограничениями. Кроме того, власти обсуждают ограничение покупки жилой недвижимости крупными инвестиционными фондами в спекулятивных целях. Конкретный механизм пока не определен. Сейчас стороны пытаются выработать более узкую формулу, которая затронула бы крупные фонды, но не тысячи малых и средних компаний, работающих на рынке недвижимости. Отмечается, что в пакет также могут войти регулирование сезонной аренды, повышение налоговой нагрузки на туристические квартиры, снижение НДС при строительстве социального жилья с постоянным защищенным статусом, а также помощь молодым людям и другим гражданам, которые хотят приобрести первое жилье, но не имеют достаточных накоплений. При этом даже после одобрения Советом министров декрет должен будет в течение 30 дней получить поддержку конгресса депутатов (нижней палаты парламента). У правительства нет собственного парламентского большинства, поэтому сейчас оно одновременно договаривается как с партнерами по коалиции, так и с другими партиями, необходимыми для утверждения документа. В минувшие выходные после многотысячной демонстрации участники акции разбили палаточный лагерь на центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль. Протестующие требуют усилить защиту арендаторов, запретить выселения без предоставления альтернативного жилья и обеспечить автоматическое продление договоров аренды.

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недвижимость, мировая экономика, мадрид, испания, совет министров