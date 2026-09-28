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Власти Ирака разрешили аэропорту в Эн-Наджафе возобновить полеты в Иран

Власти Ирака разрешили аэропорту в Эн-Наджафе возобновить полеты в Иран - 28.09.2026, ПРАЙМ

Власти Ирака разрешили аэропорту в Эн-Наджафе возобновить полеты в Иран

Власти Ирака разрешили аэропорту в Эн-Наджафе на юге, куда прилетают шиитские паломники, возобновить полеты национального авиаперевозчика в Иран после... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T21:37+0300

2026-09-28T21:37+0300

2026-09-28T21:37+0300

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ДОХА, 28 сен - ПРАЙМ. Власти Ирака разрешили аэропорту в Эн-Наджафе на юге, куда прилетают шиитские паломники, возобновить полеты национального авиаперевозчика в Иран после протестов, сообщило агентство новостей Ирака INA со ссылкой на авиакомпанию. "Благодаря непосредственным усилиям премьер-министра авиакомпания Iraqi Airways возобновляет полеты между Эн-Наджафом и аэропортами Ирана", - цитирует сообщение иракского перевозчика агентство. Два дня назад власти Ирака из-за запрета США приостановили полеты в Иран и из Ирана из аэропорта Эн-Наджафа, которым пользуются шиитские паломники для посещения святынь на юге Ирака и полетов в Иран. Это решение вызвало массовые протесты среди населения юга, которое вышло на демонстрации с требованием возобновить полеты, грозя блокировать все международные рейсы в аэропортах. Полеты в Иран из международного аэропорта Багдада в настоящее время не осуществляются. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что аэропорты и заправочные компании по всему миру окажутся под угрозой отключения от долларовой системы расчетов, если продолжат обслуживать иранские самолеты.

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бизнес, иран, ирак, сша, скотт бессент