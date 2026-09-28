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Боливийские водители протестуют против отмены субсидии на дизтопливо - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Боливийские водители протестуют против отмены субсидии на дизтопливо
Боливийские водители протестуют против отмены субсидии на дизтопливо - 28.09.2026, ПРАЙМ
Боливийские водители протестуют против отмены субсидии на дизтопливо
Боливийские водители возобновили протесты против отмены субсидии на дизельное топливо, проведя в понедельник серию забастовок по всей стране, сообщил... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T21:01+0300
2026-09-28T21:02+0300
боливия
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Боливийские водители возобновили протесты против отмены субсидии на дизельное топливо, проведя в понедельник серию забастовок по всей стране, сообщил исполнительный секретарь Конфедерации боливийских водителей Лусио Гомес. "Мы приостановили работу всего транспортного сектора во всех департаментах. Это четкая позиция нашей конфедерации - 24-часовая остановка работы как форма протеста против ликвидации субсидии на дизельное топливо", - заявил Гомес на пресс-конференции. 18 сентября президент Боливии Родриго Пас подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо в условиях его нехватки и ограниченности ресурсов для импорта. "Требуется отменить декрет 5716, поскольку он представляет угрозу для боливийского народа", - сказал Гомес. Правительство Боливии призвало протестующих провести 29 сентября встречу, чтобы разъяснить работникам транспортного сектора меры поддержки, которые государство предоставит для компенсации роста цен на дизель. По данным Министерства углеводородов, Боливия импортирует почти 90% дизельного топлива и 56% бензина из-за снижения собственного производства и отсутствия инвестиций в геологоразведку в последние годы.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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4.7
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боливия
БОЛИВИЯ
21:01 28.09.2026 (обновлено: 21:02 28.09.2026)
 
Боливийские водители протестуют против отмены субсидии на дизтопливо

Боливийские водители возобновили протесты против отмены субсидии на дизельное топливо

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Боливийские водители возобновили протесты против отмены субсидии на дизельное топливо, проведя в понедельник серию забастовок по всей стране, сообщил исполнительный секретарь Конфедерации боливийских водителей Лусио Гомес.
"Мы приостановили работу всего транспортного сектора во всех департаментах. Это четкая позиция нашей конфедерации - 24-часовая остановка работы как форма протеста против ликвидации субсидии на дизельное топливо", - заявил Гомес на пресс-конференции.
18 сентября президент Боливии Родриго Пас подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо в условиях его нехватки и ограниченности ресурсов для импорта.
"Требуется отменить декрет 5716, поскольку он представляет угрозу для боливийского народа", - сказал Гомес.
Правительство Боливии призвало протестующих провести 29 сентября встречу, чтобы разъяснить работникам транспортного сектора меры поддержки, которые государство предоставит для компенсации роста цен на дизель.
По данным Министерства углеводородов, Боливия импортирует почти 90% дизельного топлива и 56% бензина из-за снижения собственного производства и отсутствия инвестиций в геологоразведку в последние годы.
 
БОЛИВИЯ
 
 
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