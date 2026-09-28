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Верховный суд отказал сербскому API Bank в деле о ликвидации "Киви банка"

Верховный суд отказал сербскому API Bank в деле о ликвидации "Киви банка" - 28.09.2026, ПРАЙМ

Верховный суд отказал сербскому API Bank в деле о ликвидации "Киви банка"

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, которые отказались признать незаконными действия Агентства по страхованию... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:24+0300

2026-09-28T17:24+0300

2026-09-28T17:31+0300

финансы

банки

москва

агентство по страхованию вкладов

"киви банк"

асв

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МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, которые отказались признать незаконными действия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как ликвидатора "Киви банка", заключавшиеся в перечислении причитающихся сербскому API Bank денег на депозит нотариуса. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, судья ВС РФ Сергей Самуйлов, изучив кассационную жалобу сербского банка, не нашел оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. API Bank оспаривал внесение денежных средств в размере свыше 176 миллионов рублей на депозит нотариуса и просил обязать АСВ перечислить около 151 миллиона рублей по реквизитам, представленным им при включении его требования в реестр требований кредиторов, а также осуществить выплату мораторных процентов, рассчитанных на дату фактического погашения задолженности. Арбитражный суд Москвы установил, что конечный бенефициар сербского банка – Андрей Шляховой, который также является бенефициаром обанкротившегося банка "Агросоюз". В деле о банкротстве "Агросоюза" к Шляховому предъявлены требования о взыскании убытков и приняты обеспечительные меры в виде запрета "Киви банку" производить расчеты с API Bank "кроме как посредством внесения денежных средств в депозит нотариуса с целью их резервирования". Как отметил суд, в противном случае полученные API Bank денежные средства "де-факто будут направлены Шляховому А.З., что существенно затруднит исполнение судебного акта о взыскании убытков", временный же запрет на распоряжение имуществом "позволит избежать ситуации, когда средства, полагающиеся кредиторам ООО "КБ "Агросоюз", будут сокрыты". С арбитражным судом Москвы согласились затем апелляционная инстанция и окружной суд. Суд в ноябре удовлетворил заявление АСВ о завершении ликвидации "Киви банка". Как пояснил тогда в суде представитель АСВ, вся задолженность банка была погашена. Общий размер требований, по его словам, превышал 20 миллиардов рублей. Банк России в феврале 2024 года отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.

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