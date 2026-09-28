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"ВСМПО-Ависма" в I полугодии снизила продажи титана на 13% - 28.09.2026, ПРАЙМ
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"ВСМПО-Ависма" в I полугодии снизила продажи титана на 13%
"ВСМПО-Ависма" в I полугодии снизила продажи титана на 13% - 28.09.2026, ПРАЙМ
"ВСМПО-Ависма" в I полугодии снизила продажи титана на 13%
"ВСМПО-Ависма" по итогам первого полугодия 2026 года реализовала 8,1 тысячи тонн титана, что на 13% ниже показателя годом ранее, следует из отчета компании. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T16:08+0300
2026-09-28T16:08+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. "ВСМПО-Ависма" по итогам первого полугодия 2026 года реализовала 8,1 тысячи тонн титана, что на 13% ниже показателя годом ранее, следует из отчета компании. "Объем реализации титана за шесть месяцев 2026 года ниже уровня за аналогичный период предыдущего года на 1 229 тонн или 13%", - сказано в отчете. Согласно приложенной таблице, в январе-июне продажи металла составили 8,141 тысячи тонн. За аналогичный период прошлого года показатель достиг 9,37 тысячи тонн. "ВСМПО-Ависма" в 2025 году реализовала 19,4 тысячи тонн титана, что на 26% ниже показателя годом ранее. "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам первого полугодия увеличилась примерно в 3,81 раза в годовом выражении и составила 9,229 миллиарда рублей.
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192
40
192
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
16:08 28.09.2026
 
"ВСМПО-Ависма" в I полугодии снизила продажи титана на 13%

"ВСМПО-Ависма" в I полугодии снизила продажи титана на 13%

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. "ВСМПО-Ависма" по итогам первого полугодия 2026 года реализовала 8,1 тысячи тонн титана, что на 13% ниже показателя годом ранее, следует из отчета компании.
"Объем реализации титана за шесть месяцев 2026 года ниже уровня за аналогичный период предыдущего года на 1 229 тонн или 13%", - сказано в отчете.
Согласно приложенной таблице, в январе-июне продажи металла составили 8,141 тысячи тонн. За аналогичный период прошлого года показатель достиг 9,37 тысячи тонн.
"ВСМПО-Ависма" в 2025 году реализовала 19,4 тысячи тонн титана, что на 26% ниже показателя годом ранее.
"ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана. Чистая прибыль компании по МСФО по итогам первого полугодия увеличилась примерно в 3,81 раза в годовом выражении и составила 9,229 миллиарда рублей.
 
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