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Вулин оценил экономию Сербии на поставках газа из России - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Вулин оценил экономию Сербии на поставках газа из России
Вулин оценил экономию Сербии на поставках газа из России - 28.09.2026, ПРАЙМ
Вулин оценил экономию Сербии на поставках газа из России
Сербия экономит на поставках газа из России больше, чем получает дотаций от ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава наблюдательного совета госкомпании... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:20+0300
2026-09-28T17:30+0300
газ
сербия
александр вучич
владимир путин
ес
србиягаз
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БЕЛГРАД, 28 сен – ПРАЙМ. Сербия экономит на поставках газа из России больше, чем получает дотаций от ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Часто говорят, что ЕС предоставляет Сербии больше всего дотаций. Нет, это Россия. Если посчитаете разницу в цене газа все эти годы, это намного превосходит то, что ЕС выделил Сербии. Особенно с учетом того, что ЕС никогда не дал ни евро без политических требований", - сказал Вулин. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в часовом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 27 сентября обсудил поставки газа из РФ в Сербию, нынешний договор о которых истекает 30 сентября. Президент Сербии отметил, что рассчитывает на цену газа из РФ по 318 евро за тысячу кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубометров.
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газ, сербия, александр вучич, владимир путин, ес, србиягаз
Газ, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Владимир Путин, ЕС, Србиягаз
17:20 28.09.2026 (обновлено: 17:30 28.09.2026)
 
Вулин оценил экономию Сербии на поставках газа из России

Вулин: Сербия экономит на поставках газа из России больше, чем получает дотаций от ЕС

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БЕЛГРАД, 28 сен – ПРАЙМ. Сербия экономит на поставках газа из России больше, чем получает дотаций от ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Часто говорят, что ЕС предоставляет Сербии больше всего дотаций. Нет, это Россия. Если посчитаете разницу в цене газа все эти годы, это намного превосходит то, что ЕС выделил Сербии. Особенно с учетом того, что ЕС никогда не дал ни евро без политических требований", - сказал Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в часовом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 27 сентября обсудил поставки газа из РФ в Сербию, нынешний договор о которых истекает 30 сентября. Президент Сербии отметил, что рассчитывает на цену газа из РФ по 318 евро за тысячу кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубометров.
 
ГазСЕРБИЯАлександр ВучичВладимир ПутинЕССрбиягаз
 
 
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