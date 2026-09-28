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Вулин оценил экономию Сербии на поставках газа из России
Вулин оценил экономию Сербии на поставках газа из России - 28.09.2026, ПРАЙМ
Вулин оценил экономию Сербии на поставках газа из России
Сербия экономит на поставках газа из России больше, чем получает дотаций от ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава наблюдательного совета госкомпании... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T17:20+0300
2026-09-28T17:20+0300
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газ
сербия
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владимир путин
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србиягаз
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БЕЛГРАД, 28 сен – ПРАЙМ. Сербия экономит на поставках газа из России больше, чем получает дотаций от ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Часто говорят, что ЕС предоставляет Сербии больше всего дотаций. Нет, это Россия. Если посчитаете разницу в цене газа все эти годы, это намного превосходит то, что ЕС выделил Сербии. Особенно с учетом того, что ЕС никогда не дал ни евро без политических требований", - сказал Вулин. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в часовом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 27 сентября обсудил поставки газа из РФ в Сербию, нынешний договор о которых истекает 30 сентября. Президент Сербии отметил, что рассчитывает на цену газа из РФ по 318 евро за тысячу кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубометров.
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газ, сербия, александр вучич, владимир путин, ес, србиягаз
Газ, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Владимир Путин, ЕС, Србиягаз
Вулин оценил экономию Сербии на поставках газа из России
Вулин: Сербия экономит на поставках газа из России больше, чем получает дотаций от ЕС
БЕЛГРАД, 28 сен – ПРАЙМ. Сербия экономит на поставках газа из России больше, чем получает дотаций от ЕС, заявил в интервью РИА Новости глава наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Часто говорят, что ЕС предоставляет Сербии больше всего дотаций. Нет, это Россия. Если посчитаете разницу в цене газа все эти годы, это намного превосходит то, что ЕС выделил Сербии. Особенно с учетом того, что ЕС никогда не дал ни евро без политических требований", - сказал Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в часовом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 27 сентября обсудил поставки газа из РФ в Сербию, нынешний договор о которых истекает 30 сентября. Президент Сербии отметил, что рассчитывает на цену газа из РФ по 318 евро за тысячу кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубометров.