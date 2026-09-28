https://1prime.ru/20260928/western-union-873727993.html
"Софтэкс" разрешили приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union
"Софтэкс" разрешили приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union - 28.09.2026, ПРАЙМ
"Софтэкс" разрешили приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union
Президент России Владимир Путин разрешил ООО "Софтэкс" приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T16:37+0300
2026-09-28T16:37+0300
2026-09-28T16:37+0300
бизнес
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873727993.jpg?1790602656
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ООО "Софтэкс" приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. " ... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Софтэкс" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества c ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", - говорится в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
"Софтэкс" разрешили приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union
Путин разрешил "Софтэкс" приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ООО "Софтэкс" приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
" ... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Софтэкс" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества c ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", - говорится в документе.