https://1prime.ru/20260928/western-union-873727993.html

"Софтэкс" разрешили приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union

"Софтэкс" разрешили приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union - 28.09.2026, ПРАЙМ

"Софтэкс" разрешили приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union

Президент России Владимир Путин разрешил ООО "Софтэкс" приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union, соответствующее распоряжение размещено на сайте... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T16:37+0300

2026-09-28T16:37+0300

2026-09-28T16:37+0300

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил ООО "Софтэкс" приобрести 100% бывшей российской дочки Western Union, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. " ... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Софтэкс" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества c ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", - говорится в документе.

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бизнес, россия, владимир путин