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Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник - 28.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк опубликовал официальный курс валют на вторник

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,74 копейки - до 12,5629 рубля, доллара - на 6,61 копейки, до 84,4075 рубля, евро - на... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T17:45+0300

2026-09-28T17:45+0300

2026-09-28T17:45+0300

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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 2,74 копейки - до 12,5629 рубля, доллара - на 6,61 копейки, до 84,4075 рубля, евро - на 37,9 копейки, до 96,2499 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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рынок, сша, банк россии, рубль, евро, доллар, юань, финансы