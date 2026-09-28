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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,59 рубля
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,59 рубля - 28.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,59 рубля
Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,59 рубля, следует из данных Московской биржи. | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T19:12+0300
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вырос до 12,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 8 копеек, закрыв торги на отметке 12,59 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, валюта, мосбиржа
Рынок, юань, рубль, Торги, валюта, Мосбиржа
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,59 рубля
Курс юаня на Московской бирже по итогам торгов вырос на 8 копеек до 12,59 рубля