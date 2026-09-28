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Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов

Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов - 28.09.2026, ПРАЙМ

Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов

Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") осваивает покраску гражданских самолетов, а с начала 2027 года... | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T00:17+0300

2026-09-28T00:17+0300

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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") осваивает покраску гражданских самолетов, а с начала 2027 года планируется начать красить серийные МС-21, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов. "По гражданской технике мы осваиваем новую компетенцию. Планируем перейти на покраску самолетов здесь, в Иркутске… До этого предполагалось, что все самолеты красятся (и "Суперджет", и МС-21) в Ульяновске, компания "Спектр-Авиа". Планируем этот объем завести на Иркутский завод… Я думаю, что это начало 27-го года", - сказал Сойнов журналистам. Покраску самолетов уже опробовали на самолет Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", отметил Сойнов. Кроме того, есть договоренности по покраске еще одного борта "ИрАэро", а также опытного импортозамещенного "Суперджет". В сентябре в Москве был подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.

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