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Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов
Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов
Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") осваивает покраску гражданских самолетов, а с начала 2027 года... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T00:17+0300
2026-09-28T00:17+0300
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иркутск
ульяновск
москва
ростех
ираэро
аэрофлот
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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") осваивает покраску гражданских самолетов, а с начала 2027 года планируется начать красить серийные МС-21, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов. "По гражданской технике мы осваиваем новую компетенцию. Планируем перейти на покраску самолетов здесь, в Иркутске… До этого предполагалось, что все самолеты красятся (и "Суперджет", и МС-21) в Ульяновске, компания "Спектр-Авиа". Планируем этот объем завести на Иркутский завод… Я думаю, что это начало 27-го года", - сказал Сойнов журналистам. Покраску самолетов уже опробовали на самолет Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", отметил Сойнов. Кроме того, есть договоренности по покраске еще одного борта "ИрАэро", а также опытного импортозамещенного "Суперджет". В сентябре в Москве был подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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Бизнес, РОССИЯ, Иркутск, Ульяновск, МОСКВА, Ростех, Ираэро, Аэрофлот
00:17 28.09.2026
 
Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов

Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов

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ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") осваивает покраску гражданских самолетов, а с начала 2027 года планируется начать красить серийные МС-21, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов.
"По гражданской технике мы осваиваем новую компетенцию. Планируем перейти на покраску самолетов здесь, в Иркутске… До этого предполагалось, что все самолеты красятся (и "Суперджет", и МС-21) в Ульяновске, компания "Спектр-Авиа". Планируем этот объем завести на Иркутский завод… Я думаю, что это начало 27-го года", - сказал Сойнов журналистам.
Покраску самолетов уже опробовали на самолет Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", отметил Сойнов. Кроме того, есть договоренности по покраске еще одного борта "ИрАэро", а также опытного импортозамещенного "Суперджет".
В сентябре в Москве был подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
 
БизнесРОССИЯИркутскУльяновскМОСКВАРостехИраэроАэрофлот
 
 
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