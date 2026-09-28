https://1prime.ru/20260928/zavod-873703867.html
Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов
Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов - 28.09.2026, ПРАЙМ
Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов
Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") осваивает покраску гражданских самолетов, а с начала 2027 года... | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T00:17+0300
2026-09-28T00:17+0300
2026-09-28T00:17+0300
бизнес
россия
иркутск
ульяновск
москва
ростех
ираэро
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873703867.jpg?1790543879
ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") осваивает покраску гражданских самолетов, а с начала 2027 года планируется начать красить серийные МС-21, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов.
"По гражданской технике мы осваиваем новую компетенцию. Планируем перейти на покраску самолетов здесь, в Иркутске… До этого предполагалось, что все самолеты красятся (и "Суперджет", и МС-21) в Ульяновске, компания "Спектр-Авиа". Планируем этот объем завести на Иркутский завод… Я думаю, что это начало 27-го года", - сказал Сойнов журналистам.
Покраску самолетов уже опробовали на самолет Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", отметил Сойнов. Кроме того, есть договоренности по покраске еще одного борта "ИрАэро", а также опытного импортозамещенного "Суперджет".
В сентябре в Москве был подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
иркутск
ульяновск
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, иркутск, ульяновск, москва, ростех, ираэро, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, Иркутск, Ульяновск, МОСКВА, Ростех, Ираэро, Аэрофлот
Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов
Иркутский авиационный завод осваивает покраску гражданских самолетов
ИРКУТСК, 28 сен – ПРАЙМ. Иркутский авиационный завод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") осваивает покраску гражданских самолетов, а с начала 2027 года планируется начать красить серийные МС-21, рассказал генеральный директор завода Андрей Сойнов.
"По гражданской технике мы осваиваем новую компетенцию. Планируем перейти на покраску самолетов здесь, в Иркутске… До этого предполагалось, что все самолеты красятся (и "Суперджет", и МС-21) в Ульяновске, компания "Спектр-Авиа". Планируем этот объем завести на Иркутский завод… Я думаю, что это начало 27-го года", - сказал Сойнов журналистам.
Покраску самолетов уже опробовали на самолет Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", отметил Сойнов. Кроме того, есть договоренности по покраске еще одного борта "ИрАэро", а также опытного импортозамещенного "Суперджет".
В сентябре в Москве был подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.