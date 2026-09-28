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Регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока - 28.09.2026, ПРАЙМ
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Регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока
Регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока - 28.09.2026, ПРАЙМ
Регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока
Российским регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока, говорится в сообщении Фонда развития территории (ФРТ). | 28.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-28T18:36+0300
2026-09-28T18:36+0300
россия
жкх
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российским регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока, говорится в сообщении Фонда развития территории (ФРТ). Как указывается в нем, правительство России приняло постановление, которое вносит изменения в правила предоставления ФРТ финансовой поддержки регионам на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы за счет федерального бюджета. "Ранее правила ограничивали срок выполнения мероприятий региональных программ трехлетним периодом. Внесенные изменения позволяют реализовывать масштабные и социально значимые проекты за пределами этого срока. При этом срок реализации таких мероприятий не должен превышать предельный срок предоставления финансовой поддержки – 2027 год", - отмечается в сообщении. Принятый механизм, как добавляется в нем, позволит регионам завершить реализацию мероприятий региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2027 году.
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россия, жкх
РОССИЯ, ЖКХ
18:36 28.09.2026
 
Регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока

ФРТ: российским регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российским регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока, говорится в сообщении Фонда развития территории (ФРТ).
Как указывается в нем, правительство России приняло постановление, которое вносит изменения в правила предоставления ФРТ финансовой поддержки регионам на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы за счет федерального бюджета.
"Ранее правила ограничивали срок выполнения мероприятий региональных программ трехлетним периодом. Внесенные изменения позволяют реализовывать масштабные и социально значимые проекты за пределами этого срока. При этом срок реализации таких мероприятий не должен превышать предельный срок предоставления финансовой поддержки – 2027 год", - отмечается в сообщении.
Принятый механизм, как добавляется в нем, позволит регионам завершить реализацию мероприятий региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2027 году.
 
РОССИЯЖКХ
 
 
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