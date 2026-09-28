https://1prime.ru/20260928/zhkkh-873733340.html

Регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока

Регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока - 28.09.2026, ПРАЙМ

Регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока

Российским регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока, говорится в сообщении Фонда развития территории (ФРТ). | 28.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-28T18:36+0300

2026-09-28T18:36+0300

2026-09-28T18:36+0300

россия

жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867679543_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_4397146abcea891694e11ff320296066.jpg

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Российским регионам дали возможность реализовывать отдельные проекты ЖКХ дольше срока, говорится в сообщении Фонда развития территории (ФРТ). Как указывается в нем, правительство России приняло постановление, которое вносит изменения в правила предоставления ФРТ финансовой поддержки регионам на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы за счет федерального бюджета. "Ранее правила ограничивали срок выполнения мероприятий региональных программ трехлетним периодом. Внесенные изменения позволяют реализовывать масштабные и социально значимые проекты за пределами этого срока. При этом срок реализации таких мероприятий не должен превышать предельный срок предоставления финансовой поддержки – 2027 год", - отмечается в сообщении. Принятый механизм, как добавляется в нем, позволит регионам завершить реализацию мероприятий региональных программ по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2027 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, жкх